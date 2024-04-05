Выплаты ВПЛ — известно, что делать тем, кто не получил деньги в марте

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Министерстве социальной политики рассказали о финансировании выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за март 2024 года. Речь идет о периоде, когда изменились правила для переселенцев, и многие не успели подать заявки повторно.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Выплаты ВПЛ в марте

Как отмечают в ведомстве, с 1 марта власти еще на шесть месяцев продлили помощь исключительно для внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к уязвимым категориям.

По итогам марта получили продление денежных выплат автоматически 535 тысяч украинцев, прежде всего это — лица с инвалидностью первой и второй группы, а также пенсионеры, чей размер выплат не больше четырех прожиточных минимумов (около 9,44 тыс. грн).

Также более 196 тысяч семей обратились с заявлениями о продлении выплат. Из них на протяжении марта проработали и назначили выплаты для 98 тысяч семей (личных счетов), на общее количество 181 тысяч человек.

Остальные обращения относительно пролонгирования выплат планируют обработать, поэтому если переселенцы действительно имеют право на выплату и обратились за ней, однако до сих пор не получили средств — деньги поступят в апреле за два месяца после обработки заявлений.

"Если вы имеете право на выплату и обратились за ней, однако пока не получили средств, — это означает, что заявление обрабатывается, а деньги поступят после назначения выплаты за весь период с момента подачи такого заявления (т.е. за март и апрель включительно)", — отметили в Минсоцполитики.

Как известно, для тех, кто еще не успел подать заявки повторно, срок подачи продлили до 30 апреля 2024 года.

Источник: Минсоцполитики

Что еще стоит знать

Напомним, государственным служащим и работникам критической инфраструктуры разрешили "завещать" родственникам денежную помощь на случай гибели. Речь идет о составлении документа наподобие завещания.

Также мы писали, что украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.