Помощь ВПЛ 一 в Минреинтеграции уточнили, какие необходимы документы

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных рассказали о правилах оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь при начислении выплат для переселенцев будут учитываться документы о составе семьи.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Акт обследования состава семьи ВПО

В ведомстве отметили, что на "горячую линию" Минреинтеграции получают жалобы граждан, что во время предоставления документов на начисление пособия для ВПЛ не принимают в расчет акты обследования по составу семьи.

Вице-премьер Ирина Верещук на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ подчеркнула, что граждане имеют право на выплаты, даже если члены семьи совместно не проживают на подконтрольной территории. Сейчас соответствующие акты неутвержденной формы, однако вскоре документ будет иметь единый вид.

"Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", — сообщила она.

По правилам, акты обследования состава семьи могут выдавать:

ОСМД;

управляющие дома;

коммунальные компании.

Сейчас форма справки произвольная, однако она должна быть в обязательном порядке утверждена, например, местными властями. Вскоре наработают единую форму. Ее начнут принимать в управлениях социальной защиты.

Продление срока приема заявлений на помощь

С 1 марта еще на шесть месяцев продлили помощь для внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к уязвимым категориям. Многие не успели подать заявление повторно на переназначение помощи ВПЛ, поэтому срок приема продлили до 30 апреля 2024 года.

Также рассказали, что если гражданин имеет право на выплату и обратился за ней, однако пока не получил средств, то деньги поступят после назначения выплаты за весь период с момента подачи заявления. То есть начислят сумму за март и апрель включительно.

Размер помощи до сих пор остается неизменным:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о финансировании выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за март 2024 года. Речь идет о периоде, когда изменились правила для переселенцев, и многие не успел подать заявки повторно.

Также мы писали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал Дія по обновленным правилам. Размер компенсации — 8 тыс. гривен.