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Выплаты станут больше — ПФУ назвал преимущества позднего выхода на пенсию

5 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии станут выше – какие преимущества позднего выхода на пенсию
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто может обращаться за назначением пенсионных выплат позже. Также сообщили, какие в таком случае преимущества и как это повлияет на конечный размер выплат.

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ.

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Поздний выход "на заслуженный отдых"

Как отмечают представители Пенсионного фонда, реализация права на назначение пенсии по возрасту является личным делом каждого. Соответствующее решение граждане должны принять самостоятельно, учитывая свои желания, а также обстоятельства.

При этом украинское законодательство о пенсионном обеспечении даже поощряет граждан к более позднему выходу "на заслуженный отдых"

Те, кто имеет право на пенсию по возрасту по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако после достижения пенсионного возраста изъявили желание работать в дальнейшем и получить гарантированные выплаты позже, пенсию по возрасту получат с учетом нового страхового стажа в дату обращения за назначением пенсионной выплаты.

Преимущества позднего выхода на пенсию

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсионной выплаты должен увеличиться так:

  • по 0,5% — прибавят за каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на срок до 60 месяцев;
  • по 0,75% — начислят за каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

"То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию — 12 % (0,5 х 24) и т. д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75)", — отмечают в ПФУ.

Для повышения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц стажа не осуществляют.

Что еще стоит знать

Напомним, в марте 2024 года в Украине предстоит масштабная индексация пенсий. В правительстве планируют, что солидарная пенсия для граждан должна составлять 30% от среднего заработка.

Также мы писали, что в украинском пенсионном законодательстве произойдут очередные изменения. Правительство определило категории граждан, которым существенно урежут пенсии, до минимальной.

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