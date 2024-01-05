Пенсії стануть вищі — які переваги пізнього виходу на пенсію

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто може звертатися за призначенням пенсійних виплат пізніше. Також повідомили, які в такому разі переваги та як саме це вплине на кінцевий розмір виплат.

Про це поінформували в одному з управлінь ПФУ.

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Пізній вихід "на заслужений відпочинок"

Як зазначають представники Пенсійного фонду, реалізація права на призначення пенсії за віком є особистою справою кожного. Відповідне рішення громадяни мають ухвалити самостійно, враховуючи власні бажання, а також обставини.

При цьому українське законодавство про пенсійне забезпечення навіть заохочує громадян до більш пізнього виходу "на заслужений відпочинок".

Ті, хто має право на пенсію за віком згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", однак після досягнення пенсійного віку виявили бажання працювати надалі та одержати гарантовані виплати пізніше, пенсію за віком отримають з урахуванням нового страхового стажу у дату звернення за призначенням пенсійної виплати.

Переваги пізнього виходу на пенсію

Під час призначення пенсії з відтермінуванням основний розмір пенсійної виплати має збільшитися так:

по 0,5% — додадуть за кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що слідує за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відтермінування виходу "на заслужений відпочинок" на термін до 60 місяців;

по 0,75% — нарахують за кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що йде за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відтермінування виходу на пенсію на термін більш ніж 60 місяців.

"Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це — 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75)", — зазначають у ПФУ.

Для підвищення враховують тільки повні місяці роботи: збільшення розміру пенсії за неповний місяць стажу не здійснюють.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсій. В уряді планують, що солідарна пенсія для громадян має становити 30% від середнього заробітку.

Також ми писали, що в українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.