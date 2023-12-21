Тарифы на воду – как может вырасти цена на услугу

Деньги и коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.

О такой необходимости заявляют некоторые горсоветы.

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Где и как вырастут тарифы на воду

Так, депутаты Бердичевского городского совета заявили, что реальная стоимость водоснабжения и водоотвода для потребителей повысилась до минимум 75 гривен за кубометр. Поэтому, очевидно, в 2024 году сумма станет еще выше, и власть города уже сейчас ищет выход, чтобы водоканал мог в дальнейшем предоставлять услуги населению.

Горсовет поднял вопрос о возможности повышения стоимости воды для населения, поскольку сложно покрывать реальные расходы действующим тарифом.

По предварительным подсчетам, водоснабжение и канализация должна стоить 75 грн за кубометр. Однако в эту сумму не включили повышение минимальной заработной платы, которое произойдет с начала следующего года и большие затраты на реагенты и ремонты. Поэтому в следующем году услуга будет еще дороже.

Сейчас местные власти компенсируют разницу в тарифах из бюджета, что позволяет водоканалу функционировать и не допустить удара по потребителям.

Однако депутаты констатируют, что поскольку действующий мораторий, введенный правительством на некоторые ЖКУ, не распространяется на услуги водоснабжения, цены для населения могут все же повысить.

По состоянию на 1 декабря 2023 года тарифы в городе сейчас следующие:

Источник: prostobank.ua

Что говорят эксперты

По словам главы союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, пока неясна ситуация с тарифами на воду, хотя водоканалы действительно сейчас — в затруднительном положении. Потому прогнозировать, какими будут тарифы на воду, невозможно.

Стоит напомнить, что в Украине с 1 июля 2023-го должен был стартовать первый этап подорожания централизованного водоснабжения и водоотведения, а с сентября — второй. Однако власти запретили реализовать соответствующие планы Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Предполагалось, что вода станет дороже для 88 водоканалов областных центров и городов в среднем более чем на 30%.

Как отмечали в Нацкомиссии, пересмотр тарифов обусловлен ростом стоимости его составляющих, в том числе электроэнергии. В то же время, небольшие города в стране могут самостоятельно принимать решения о повышении тарифов на воду, что ряд из них уже сделали в текущем году.

Что еще следует знать

Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.

Также мы писали, что ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.