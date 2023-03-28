Восемь областей Украины остались без электроэнергии из-за непогоды: где не будет света

Сегодня потребление несколько выше, чем вчера

Сегодня, 28 марта, в результате непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей. Восемь областей Украины на западе и юге остались без света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В настоящее время электроэнергия отсутствует в следующих областях:

Волынский;

Львовской;

Закарпатской;

Ровенской;

Хмельницкий;

Тернопольской;

Черновицкой;

Одесской.

Ремонтные бригады операторов систем распределения уже работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

В Укрэнерго сообщили, что сегодня потребление несколько выше, чем вчера.

"Работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", — говорится в сообщении.

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления.

В других регионах Украины ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости отключений, нет.

В регионах вдоль линии фронта остается сложная ситуация с электроснабжением. Вчера, 27 марта, в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

"По состоянию на сегодняшний день наши ремонтные бригады завершили аварийно-возобновляемые работы и включили пять единиц критически важного оборудования на различных объектах магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Это позволило устранить некоторые сетевые ограничения и повысить надежность питания отдельных регионов", — добавили в компании.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.

Также мы писали, что в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.