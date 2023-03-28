Вісім областей України залишилися без електроенергії через негоду: де не буде світла
Сьогодні, 28 березня, внаслідок негоди та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів. Вісім областей України на заході та півдні залишилися без світла.
Про це повідомляє Укренерго.
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Деталі
Наразі електроенергія відсутня у таких областях:
- Волинській;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Рівненській;
- Хмельницькій;
- Тернопільській;
- Чернівецькій;
- Одеській.
Ремонтні бригади операторів систем розподілу вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.
В Укренерго повідомили, що сьогодні споживання дещо вище, ніж вчора.
"Працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії", — йдеться у повідомленні.
У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.
В інших регіонах України обмежень у мережах, які б призводили до необхідності відключень, немає.
У регіонах вздовж лінії фронту залишається складна ситуація з електропостачанням. Вчора, 27 березня, внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
"Станом на сьогодні наші ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили п'ять одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів", — додали в компанії.
Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.
Також ми писали, що у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.