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Вісім областей України залишилися без електроенергії через негоду: де не буде світла

28 березня 2023 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сьогодні споживання дещо вище, ніж вчора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 березня, внаслідок негоди та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів. Вісім областей України на заході та півдні залишилися без світла. 

Про це повідомляє Укренерго.

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Деталі

Наразі електроенергія відсутня у таких областях:

  • Волинській;
  • Львівській;
  • Закарпатській;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій;
  • Тернопільській;
  • Чернівецькій;
  • Одеській.

Ремонтні бригади операторів систем розподілу вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання. 

В Укренерго повідомили, що сьогодні споживання дещо вище, ніж вчора. 

"Працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії", — йдеться у повідомленні.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання. 

В інших регіонах України обмежень у мережах, які б призводили до необхідності відключень, немає.

У регіонах вздовж лінії фронту залишається складна ситуація з електропостачанням. Вчора, 27 березня, внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Станом на сьогодні наші ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили п'ять одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК "Укренерго". Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів", — додали в компанії.

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.

Також ми писали, що у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.

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