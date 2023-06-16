Цены на продукты в Европе: причины роста

Набор продуктов. Фото: Freepik

В Европе выросли цены на продукты питания. Об этом говорят не только европейцы, но и замечают украинские беженцы. Раньше причиной роста цен некоторые люди считали войну в Украине.

Так ли это и какие факторы еще могут влиять на цены в Европе, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Александр Хмелевский.

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"Если говорить о высоких ценах на продукты в Европе, то вопрос стоит не только в Украине. Вопрос был в общем контексте — цены на продовольствие в мире выросли. Это было обусловлено не только войной, а и климатическими условиями в ряде стран, производящих пшеницу, кукурузу, сою", — сказал Хмелевский.

По словам экономиста, цены на основные аграрные продукты оказывают влияние на другие продовольственные товары.

"В Европе высокий уровень инфляции, цены на продукты вызваны ценами на энергоносители. Но в Европе падение цены на газ, будем надеяться, что там ситуация тоже нормализуется", — сказал эксперт.

Цены на газ в Европе. Фото: pixabay

Напомним, недавно Европейский Союз принял решение до 15 сентября продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

В украинских магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 года обновила рекорд стоимость молочной продукции.