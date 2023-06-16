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Високі ціни на продукти в Європі: чи досі серед причин війна в Україні

16 червня 2023 08:49
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на продукти в Європі: причини зростання
Продуктовий набір. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Європі зросли ціни на харчові продукти. Про це кажуть не лише самі європейці, а й помічають українські біженці. Раніше причиною зростання цін деякі люди вважали війну в Україні.

Чи це так і які фактори ще можуть впливати на ціни в Європі, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олександр Хмелевський. 

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"Якщо говорити про високі ціни на продукти в Європі, то питання стоїть не лише в Україні. Питання було в загальному контексті — ціни на продовольство у  світі зросли. Це було обумовлено не лише війною, а і кліматичними умовами в ряді країн, які виробляють пшеницю, кукурудзу, сою", — сказав Хмелевський. 

За словами економіста, ціни на основні аграрні продукти впливають на інші продовольчі товари. 

"В Європі високий рівень інфляції, ціни на продукти викликані цінами на енергоносії. Але в Європі падіння ціни на газ, будемо сподіватися, що там ситуація також нормалізується", — сказав експерт.

Ціни на газ в Європі
Ціни на газ в Європі. Фото: pixabay

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз ухвалив рішення до 15 вересня продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

В українських магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.

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