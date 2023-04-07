Работа в Польше — что нужно знать украинцам

В основном предлагают специалистам работу в банках, сфере госуслуг

В Польше только 17% высококвалифицированных граждан Украины, выехавших в эту страну из-за войны после 24 февраля 2022 года, нашли работу в своей отрасли. В основном, польские работодатели предлагают специалистам работу в банках, логистике, сфере государственных услуг.

Об этом рассказали в агентстве по трудоустройству Gremi Personal.

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Высококвалифицированная работа для украинцев

Как отметили в агентстве, на польском рынке труда для высококвалифицированных специалистов из Украины начались положительные тенденции. Все больше украинцев находят работу по специальности.

По данным опроса Gremi Personal, 60% украинцев в этой стране работают на простых работах и говорят, что им не удается найти более квалифицированное место. Главное препятствие — незнание польского языка. 17% высококвалифицированных украинцев работают по специальности. 50% находятся в процессе поиска такой работы, работая на первой попавшейся. 33% заявили, что не видят такую возможность.

При этом половина опрошенных граждан за год не меняли свои места работы, а 25% перешли на другую работу один раз. 18% — сменили дважды, 8% — трижды, 4% — более трех раз. В то же время 90% опрошенных украинцев утверждают, что довольны работой.

"Конечно, есть большое количество профессиональных специалистов, которые в результате были вынуждены работать на простых работах. За вторую половину прошлого года мы получили более 500 запросов на профессиональных высококвалифицированных специалистов. Это запросы от логистических компаний, ресторанов, банков, строительных компаний и даже от государственных сервисов. За этот период к нам обращались за поиском проектных менеджеров, специалистов по продажам, маркетингу и HR. Это очень положительные изменения", — заявили в департаменте рекрутации Gremi Personal.

Какие зарплаты в Польше предлагают украинцам

По информации "Барометра польского рынка труда", практически каждому третьему украинцу платят за час работы более 25 злотых брутто. Еще 21% — от 22,8 до 24,9 злотого в час. Только 8% платят 40 злотых в час. 75% опрошенных граждан Украины заявили, что живут на 1 тысячу злотых в месяц.

На предприятиях пищевой промышленности, например рыбзаводах и мясокомбинатах, работникам платят 3300-3500 злотых в месяц, ппредприятиях легкой промышленности и изготовлении электроники — от 2900 до 3500 злотых.

Зарплаты в логистике могут быть от 2800 до 3000 злотых.

Высококвалифицированную работу находят украинцы и в международных компаниях в Польше, где зарплата стартует от 4 тысяч злотых. Там нужно знание английского языка.

Напомним, в Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, следует спешить получить номер PESEL UKR.

Также мы писали, что украинцы, выехавшие в Германию во время войны, могут рассчитывать на финансовую поддержку этого государства, а также на социальное жилье. На него могут претендовать люди без дохода.