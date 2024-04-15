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Высокооплачиваемая работа в загородном замке Британии — какие условия

15 апреля 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Работа для украинцев в Британии — вакансия официанта, условия и зарплата
Официант наливает вино в бокал. Фото иллюстративное: aymouthcastleclub.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинцев приглашают на работу за границу — в Великобританию. Одна из популярных вакансий — официант. В частности, официант нужен в загородный замок-отель. Зарплата — почти 90 тысяч гривен в месяц.

О вакансии сообщает в Instagram рекрутер Ольга Сергийчук.

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Место работы — в Уэльсе. По словам рекрутера, в загородном замке проводятся свадьбы, дни рождения и другие торжественные события. Именно такие банкеты будут обслуживаться официантами.

Работодатель требует, чтобы претендент на вакансию говорил по-английски и имел опыт работы официантом.

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Скриншот из Instagram/olga_recruiter_uk

Зарплата официанта и жилье

Проживание — на территории замка, в отдельном номере (без подселения). Но за жилье будут каждый месяц высчитывать 200 фунтов (примерно 9800 грн) из зарплаты.

Официанту обещают платить 11,44 фунтов в час (40 часов в неделю), плюс чаевые. График работы — 5 дней в неделю. 

Ранее мы рассказывали о работе для украинцев в Испании. В Барселоне есть вакансии на стройке. Работодатель обещает обеспечить работников бесплатным проживанием и трехразовым питанием.

Напомним, также украинцам предлагают работу в теплицах в Роттердаме (Нидерланды). Работодатель обещает обеспечить работников медицинским страхованием и бесплатным транспортом. В час можно заработать более 11 евро.

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