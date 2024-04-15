Работа для украинцев в Британии — вакансия официанта, условия и зарплата

Высокооплачиваемая работа в загородном замке Британии — какие условия
Украинцев приглашают на работу за границу — в Великобританию. Одна из популярных вакансий — официант. В частности, официант нужен в загородный замок-отель. Зарплата — почти 90 тысяч гривен в месяц.
О вакансии сообщает в Instagram рекрутер Ольга Сергийчук.
Нужен разговорный английский
Место работы — в Уэльсе. По словам рекрутера, в загородном замке проводятся свадьбы, дни рождения и другие торжественные события. Именно такие банкеты будут обслуживаться официантами.
Работодатель требует, чтобы претендент на вакансию говорил по-английски и имел опыт работы официантом.
Зарплата официанта и жилье
Проживание — на территории замка, в отдельном номере (без подселения). Но за жилье будут каждый месяц высчитывать 200 фунтов (примерно 9800 грн) из зарплаты.
Официанту обещают платить 11,44 фунтов в час (40 часов в неделю), плюс чаевые. График работы — 5 дней в неделю.
Ранее мы рассказывали о работе для украинцев в Испании. В Барселоне есть вакансии на стройке. Работодатель обещает обеспечить работников бесплатным проживанием и трехразовым питанием.
Напомним, также украинцам предлагают работу в теплицах в Роттердаме (Нидерланды). Работодатель обещает обеспечить работников медицинским страхованием и бесплатным транспортом. В час можно заработать более 11 евро.
Читайте Новини.LIVE!