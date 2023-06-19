Вклады в обанкротившихся банках: что готовит власть для украинцев
В Украине готовят изменения в возвращении вкладов обанкротившихся финучреждений. Процедура станет гораздо проще.
Об этом проинформировал пресс-центр Министерства цифровой трансформации.
Что изменится в возврате вкладов
Как отмечают в пресс-службе, украинцы будут иметь возможность получить возмещение от Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія". Команды Минцифры и Фонда гарантирования вкладов готовят новый сервис. Традиционно обещают подачу заявлений "в несколько кликов".
"Подать заявление о возмещении обанкротившегося вклада в банке еще никогда не было так просто. Несколько кликов в приложении — и готово!", — говорится в сообщении Минцифры.
Для кого будет доступен сервис
Услугой смогут воспользоваться украинцы, которым необходимо вернуть 3,2 млрд гривен. Речь идет о 1,4 миллиона счетов вкладчиков.
В "Дії" для вкладчиков станут доступны следующие возможности:
- подача заявления на возмещение денежных средств;
- проверка суммы выплаты;
- выбор наличного или открытие нового счета "є-Підтрика" в банке-агенте Фонда гарантирования вкладов для зачисления средств.
Источник: Минцифры
Напомним, в прошлом году банковский сектор демонстрировал рост доходности и накопил в резервах 119 млрд грн. Сумма в 35 раз превышает довоенный показатель 2021 года, когда было 3,4 млрд грн.
Также мы писали, что украинское правительство планирует радикально бороться с должниками, установив запреты на крупные покупки. Также предлагается арестовывать депозиты в банках.