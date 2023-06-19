Вклади у збанкрутілих банках — що готує влада для українців

Мобільний застосунок "Дія". Фото: google.com

В Україні готують зміни у поверненні вкладів збанкрутілих фінустанов. Процедура стане значно простішою.

Про це поінформував пресцентр Міністерства цифрової трансформації.

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Як зазначають у пресслужбі, українці матимуть можливість отримати відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія". Команди Мінцифри та Фонду гарантування вкладів вже готують новий сервіс. Традиційно обіцяють подачу заяв "у кілька кліків".

"Подати заяву про відшкодування вкладу в банку, що збанкрутував, ще ніколи не було так просто. Кілька кліків у застосунку — і готово!", — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Для кого буде доступний сервіс

Послугою зможуть скористатися українці, яким необхідно повернути 3,2 млрд гривень. Йдеться про 1,4 мільйона рахунків вкладників.

У "Дії" для вкладників стануть доступні такі можливості:

подання заяви на відшкодування грошових коштів;

перевірка суми виплати;

вибір наявного чи відкриття нового рахунку "єПідтримка" у банку-агенті Фонду гарантування вкладів для зарахування коштів.

Джерело: Мінцифри

Нагадаємо, торік банківський сектор демонстрував зростання прибутковості та накопичив у резервах 119 млрд грн. Сума у 35 разів перевищує довоєнний показник 2021-го, коли було 3,4 млрд грн.

Також ми писали, що український уряд планує радикально боротися із боржниками, встановивши заборони на великі покупки. Також пропонують арештовувати депозити у банках.