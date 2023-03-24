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Власти Киева удвоили расходы на ремонты во время войны

24 марта 2023 10:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Киевсовет выделил дополнительные средства на ремонты во время войны
Теперь сумма расходов составляет 19,2 млрд гривен
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве городской совет почти вдвое увеличил финансирование капитальных расходов по Программе экономического и социального развития Киева на 2023 год. Теперь сумма расходов составляет 19,2 млрд гривен.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, передает пресс-служба мэрии Киева.

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Куда направят дополнительные средства

Как отметили в департаменте, в начале февраля депутаты Киевсовета утвердили Программу и расходы по ее воплощению в размере 7,9 млрд гривен.

"Пока финансирование увеличивается, в частности, за счет остатков бюджетных средств на начало года, а также передачи части средств из Программы решения депутатами социально-экономических проблем, выполнения предвыборных программ и поручений избирателей на 2021-2025 годы", — уточнили там.

Планируется увеличить финансирование во всех областях городского хозяйства. В частности, больше средств пойдет на транспорт, ЖКХ, здравоохранение и образование. На сферу транспорта и дорожной инфраструктуры направят 8,3 млрд гривен. За счет этих средств будет продлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт мостов и путепроводов.

На проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики предусмотрено 6,8 млрд гривен.

На ремонты поврежденной инфраструктуры теплоснабжения будет направлено 1,4 млрд гривен. Также 752,7 млн гривен — на капитальные ремонты жилых домов и их термомодернизацию. Также капремонты простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты.

На обеспечение жильем участников боевых действий и членов их семей направят 430 млн гривен. На восстановление домов, поврежденных боевыми действиями, в том числе на ул. Глубочицкой направят 232,7 млн гривен.

2 млрд гривен — на сферу здравоохранения, из которых — 670 млн гривен — на капитальный ремонт медицинского учреждения для реабилитации военнослужащих.

На социальную защиту и социальное обеспечение киевлян предусмотрено 342 млн гривен.

Изменения предусматривают расходы в образовательной отрасли в размере 1,16 млрд грн, из которых на реконструкцию, капитальный ремонт учебных заведений заложено 372,1 млн гривен, еще 788,9 млн гривен — на повышение уровня энергетической безопасности.

В декабре 2022 года Киевсовет принял бюджет-2023, который предусматривал доходы в сумме 66,3 млрд гривен, расходы — 65,6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Верховная Рада на заседании 21 марта приняла в целом закон об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по обеспечению расходами оборонного сектора. Закон предусматривает увеличение расходов бюджета на более чем 537 млрд грн.

Владельцы разрушенных квартир и других жилых помещений получат жилищные сертификаты — документы, подтверждающие гарантии государства профинансировать покупку квартиры или другого жилого помещения (в том числе сооруженного в будущем).

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