Київрада виділила додаткові кошти на ремонти під час війни

Тепер сума видатків становить 19,2 млрд гривень

У Києві міська рада майже удвічі збільшила фінансування капітальних витрат за Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва на 2023 рік. Тепер сума видатків становить 19,2 млрд гривень.

Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, інформує пресслужба мерії Києва.

Куди спрямують додаткові кошти

Як зазначили у департаменті, на початку лютого депутати Київради затвердили Програму та витрати на її втілення у розмірі 7,9 млрд гривень.

"Наразі фінансування збільшується, зокрема, за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року, а також передачі частини коштів із Програми вирішення депутатами соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки", — уточнили там.

Планують збільшити фінансування у всіх областях міського господарства. Зокрема, найбільше коштів піде на транспорт, ЖКГ, охорону здоров'я та освіту. На сферу транспорту та дорожньої інфраструктури спрямують 8,3 млрд гривень. За рахунок цих коштів буде продовжено будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт мостів та шляхопроводів.

На проєкти у сфері житлово-комунального господарства та житлової політики передбачено 6,8 млрд гривень.

На ремонти пошкодженої інфраструктури теплопостачання направлять 1,4 млрд гривень. Також 752,7 млн гривень — на капітальні ремонти житлових будинків та їхню термомодернізацію. Також на капремонти найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту.

На забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їхніх сімей спрямують 430 млн гривень. На відновлення будинків, пошкоджених бойовими діями, зокрема на вул. Глибочицькій спрямують 232,7 млн гривень.

2 млрд гривень — на сферу охорони здоров'я, з яких — 670 млн гривень — на капітальний ремонт медичного закладу для реабілітації військовослужбовців.

На соціальний захист та соціальне забезпечення киян передбачено 342 млн гривень.

Зміни передбачають витрати в освітній галузі у розмірі 1,16 млрд грн, з яких на реконструкцію, капітальний ремонт навчальних закладів закладено 372,1 млн грн, ще 788,9 млн грн — на підвищення рівня енергетичної безпеки.

У грудні 2022 року Київрада ухвалила бюджет-2023 рік, який передбачав доходи в сумі 66,3 млрд гривень, видатки — 65,6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 21 березня ухвалила у цілому закон про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо забезпечення видатками оборонного сектору. Закон передбачає збільшення видатків бюджету на понад 537 млрд грн.

Власники зруйнованих квартир та інших житлових приміщень отримають житлові сертифікати — документи, що підтверджують гарантії держави профінансувати купівлю квартири чи іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому).