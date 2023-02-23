Санкции против России — все российские финучреждения в Украине вне закона

Все российские финучреждения попали под жесткие санкции: детали закона
23 февраля депутаты Верховной Рады ввели тотальные санкции против российских финансовых учреждений. Президентский законопроект №9045 был принят в целом.
Об этом сообщил представитель Налогового комитета ВР Ярослав Железняк в Telegram-канале.
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Что известно
По словам нардепа, "за" проголосовали 325 народных депутатов.
Таким образом, парламент поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении секторальных санкций против российского финсектора.
Согласно решению СНБО, Украина применяет на 50 лет санкции ко всем российским банкам, в том числе Центральному банку рф, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестфондам и другим учреждениям, занимающимся финансовыми услугами.
Санкционные ограничения запрещают сделки с активами вышеуказанных компаний, деловые отношения, контракты, покупку ценных бумаг.
Совбез также обязал аннулировать регистрацию всех российских платежных систем.
Напомним, Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленный комплекс россии. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).
Совет ЕС решил продлить санкции против россии, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничение продлено до 24 февраля 2024 года.
По прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.