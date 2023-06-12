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Утраченные документы на недвижимость: что нужно знать

12 июня 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Документы на недвижимость – что делать в случае потери
Разрушенная украинская многоэтажка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане могут получить денежную помощь от государства на ремонт или строительство жилья, пострадавшего из-за боевых действий. Эксперты рассказали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.

Об этом информируют юристы.

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По словам специалистов, с потерянных документов нужно сделать дубликаты. Однако это можно сделать у того же нотариуса, где были получены оригиналы.

Нотариус имеет право делать дубликаты следующих документов:

  • договоров по купле-продаже недвижимости,
  • договоров дарения,
  • договоров мены жилого дома (квартиры),
  • свидетельств о наследстве по закону или завещанию.

В случае, если человек не помнит, кто осуществлял регистрацию документов, можно получить из Реестра на сайте Министерства юстиции Украины платную справку. В ней будет содержаться информация о дате регистрации, а также фамилия нотариуса, который это сделал.

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) имеют право на выдачу дубликатов свидетельства приватизации недвижимости. Список необходимых документов можно уточнить в ЦНАП, где предоставляют соответствующие услуги.

Что можно сделать в случае отказа

В случае отказа в оформлении документа на право собственности или в предоставлении его дубликата гражданин может обратиться в суд.

К судебному заявлению следует добавить письменный отказ нотариуса или других органов, выдающих документы на право собственности.

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

Также мы писали, что правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

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