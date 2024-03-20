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Потеря соцвыплат и пенсий с 1 апреля — затронет четыре категории граждан

20 марта 2024 08:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсий и соцвыплат не будет — кто и почему потеряет доступ к средствам с 1 апреля
Деньги в руках. Фото: Today.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Четыре категории граждан с 1 апреля 2024 года могут лишиться доступа к начисленным социальным выплатам. Речь идет о тех, кто получает пенсии и пособие на банковские карты.

О таких изменениях рассказали юристы, сообщает издание "Главред".

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Угроза потери выплат с 1 апреля

Согласно решению Кабинета министров, принятому в конце 2023 года, четыре категории граждан обязаны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года. Такую процедуру необходимо сделать в любом отделении Ощадбанка или Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В ПФУ предоставили возможность гражданам пройти соответствующую идентификацию посредством видеосвязи или через портал е-услуг фонда. Для этого требуется предварительная запись.

По словам юристов, если держатели карт не выполнят требования правительства, то пенсии и соцвыплаты перестанут быть доступны. Речь идет о таких категориях граждан:

  • переселенцы пожилого возраста, получившие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24.02.2024 года;
  • лица, проживающие в дальнейшем на оккупированных территориях;
  • граждане, выехавшие за пределы страны;
  • украинцы, получившие статус ветерана или лица с инвалидностью до полномасштабное вторжение РФ.

Трудности с прохождением идентификации

Правозащитники отмечают, что большинству граждан, особенно пожилых людей, будет сложно пройти идентификацию. Затруднения могут возникнуть с технической стороны. Так, если человек проживает за границей в отдаленных от крупных городов населенных пунктах, то связь может быть плохой. От "Дії" должен будет прийти код для входа. Для тех, кто за границей, он может приходить долго (в течение нескольких часов или суток), а также программа может давать сбой из-за плохой связи.

Аналогичные проблемы возможны также и у пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях. Часто люди пожилого возраста не знакомы с цифровыми технологиями. Поэтому велика угроза потери доступа к собственным средствам на карточках.

В то же время юристы полагают, что есть надежда на то, что на этот раз необходимость прохождения видеоидентификации перенесут в последний момент, что до этого делали неоднократно. Предполагается, что срок могут продлить с 31 марта по 1 июля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В этой связи изменится размер социальных выплат.

пенсии
ПФУ
деньги
соцвыплаты

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