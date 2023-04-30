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Из бюджета Центра занятости на гранты "еРабота" заберут 1,3 млрд грн

30 апреля 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь бизнесу — на гранты єРобота нашли 1,3 млрд грн
Группа бизнесменов в офисе. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Правительство привлечет еще 1,3 млрд гривен от Государственного центра занятости для поддержки бизнеса по программе "єРобота". Речь идет о средствах на гранты для открытия или развития собственного дела.

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров Украины.

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Куда направят средства

Как отметил премьер-министр, полученную сумму средств направят, в частности, на гранты бизнесу, работающего в перерабатывающей сфере.

"Это открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну", — пояснил глава правительства.

Он напомнил, что с момента старта программы работа государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего средств направили именно на развитие перерабатывающих предприятий.

Планы на 2023 год

С начала 2023 года по итогам четырех волн программы "Собственное дело" в рамках "єРобота" микрогранты на открытие и развитие бизнеса получат 906 украинцев. Суммарно — 215 млн грн. В частности, победителями четвертой волны стали 290 украинцев, которым было выделено 68,5 млн грн.

По данным Министерства экономики, получатели грантов в 2023 году создадут 2 тысячи рабочих мест.

Среди победителей программы — 55% женщин и 45% мужчин, 70% из общего количества имеют высшее образование. Больше всего из них — из Львовской (48 человек), Ровенской (44 человека), Полтавской (22 человека), Киевской (21 человек) областей и Киева (34 человека).

Самые популярные сферы работы получателей грантов:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств;
  • временное размещение и организация питания;
  • перерабатывающая промышленность.

Украинцы в рамках программы "Собственное дело" могут получить микрогрант в размере от 50 до 250 тыс. грн. Участниками могут стать как предприниматели, так и граждане без опыта работы. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест.

Напомним, украинские предприниматели могли оформить гранты от немецкого правительства до 30 тысяч евро.

Также мы писали, что украинский бизнес получил возможность оформить гранты в размере 10 000 евро (400 000 гривен) от Европейского Союза (ЕС).

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