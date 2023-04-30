Допомога бізнесу — на гранти єРобота знайшли 1,3 млрд грн

Група бізнесменів в офісі. Фото: Freepik

Уряд залучить ще 1,3 млрд гривень від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою "єРобота". Йдеться про кошти на гранти для відкриття чи розвитку власної справи.

Про це інформує пресцентр Кабінету міністрів України.

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Куди спрямують кошти

Як зазначив прем'єр-міністр, отриману суму коштів спрямують, зокрема, на гранти бізнесу, який працює у переробній сфері.

"Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення припливу валютної виручки в країну", — пояснив глава уряду.

Він нагадав, що з моменту старту програми є робота держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше коштів направили саме на розвиток переробних підприємств.

Плани на 2023 рік

З початку 2023 року за підсумками чотирьох хвиль програми "Власна справа" у рамках "єРоботи" мікрогранти на відкриття та розвиток бізнесу отримають 906 українців. Сумарно — 215 млн грн. Зокрема, переможцями четвертої хвилі стали 290 українців, яким виділили 68,5 млн грн.

За даними Міністерства економіки, отримувачі грантів у 2023 році створять 2 тисячі робочих місць.

Серед переможців програми — 55% жінок та 45% чоловіків, 70% із загальної кількості мають вищу освіту. Найбільше з них — із Львівської (48 осіб), Рівненської (44 особи), Полтавської (22 особи), Київської (21 особа) областей та Києва (34 особи).

Найпопулярніші сфери роботи одержувачів грантів є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів;

тимчасове розміщення та організація харчування;

переробна промисловість.

Українці у рамках програми "Власна справа" можуть одержати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тис. грн. Учасниками можуть стати як підприємці, так і громадяни без досвіду роботи. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць.

Нагадаємо, українські підприємці могли оформити гранти від німецького уряду до 30 тисяч євро.

Також ми писали, що український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС).