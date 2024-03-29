На сколько вырастет минимальная зарплата в Украине

С апреля в Украине вырастет минимальная зарплата — Шмыгаль рассказал на сколько
С 1 апреля в Украине повысится минимальная зарплата. Также в Кабинете министров обещают увеличение выплат для работающих пенсионеров.
Подробности о новых зарплатах сегодня на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Больше на 900 гривен
По словам главы правительства, минимальная зарплата вырастет на 900 гривен — с 7100 до 8000 грн. Также в Кабмине отчитались о выплате пенсий.
"Более 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты. Всего за март выплачены пенсии на 62 млрд грн" , — сказал Денис Шмыгаль.
Ранее мы писали об индексации зарплат в 2024 году. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.
Напомним, в апреле Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет выплат для некоторых граждан.
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