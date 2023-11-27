Помощь ВПЛ — кто потеряет выплаты с января 2024 года

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 января 2024 года часть граждан массово потеряет одно из государственных пособий. Это произойдет из-за усиления мониторинга получателей выплат.

Об этом говорится в соответствующем правительственном постановлении.

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Какой помощи лишатся украинцы

Выплаты будут отменены людям, имеющим статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это прописано в постановлении правительства №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц" от 11.07.2023 года.

Согласно постановлению, выплаты на проживание для ВПЛ отменят гражданам, которые могут позволить себе высокие расходы.

В следующем году выплаты ВПЛ отменят лицам, купившим жилье. Это может быть квартира, дом или земельный участок не менее 100 тыс. гривен. Однако есть исключение. Эта норма не распространится на жилье, предоставленное из государственного и местного бюджета.

Также промониторят граждан на предмет покупки транспорта. Выплат лишат тех, кто купил авто, которому не больше пяти лет. Здесь тоже будет исключение. Речь идет о транспорте, приобретенном волонтерами для украинских военных.

Не получат помощь с нового года граждане, имеющие собственное жилье, площадь которого превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи на "спокойных" территориях, где нет боевых действий и не оккупированы.

Проверят и покупку иностранной валюты. Если обнаружат покупку валюты на сумму более 100 тыс. гривен и банковских металлов, то выплаты отменят. Норма не распространяется на валюту, полученную человеком от благотворительных организаций или приобретенную для расчета за медицинские, социальные, образовательные услуги.

Под проверку попадут депозиты в банках. Если выявляют на счете средства на общую сумму более 100 тыс. грн, помощь отменят.

По результатам проверки переселенцев сообщат о прекращении предоставления денежной помощи.

Больше о помощи

Напомним, некоторые украинцы могут получить во время войны материальную помощь в 50 тысяч гривен. Нужно соответствовать ряду условий.

Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.