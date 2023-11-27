Допомога ВПО — хто втратить виплати з січня 2024 року

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 січня 2024 року частина громадян масово втратить одну з державних допомог. Це станеться через посилення моніторингу отримувачів виплат.

Про це йдеться у відповідній урядовій постанові.

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Виплати скасують людям, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це прописано у постанові уряду № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб" від 11.07.2023 року.

Відповідно до ухвали, виплати на проживання для ВПО скасують громадянам, які можуть дозволити собі високі витрати.

Наступного року виплати ВПО скасують особам, які купили житло. Це може бути квартира, будинок чи земельна ділянка щонайменше 100 тис. гривень. Однак є виняток. Ця норма не пошириться на житло, надане з державного та місцевого бюджету.

Також промоніторять громадян на предмет купівлі транспорту. Виплат позбавлять тих, хто купив авто, якому не більше п'яти років. Тут теж буде виняток. Йдеться про транспорт, який придбали волонтери для українських військових.

Не отримають допомогу з нового року ті громадяни, які мають власне житло, площа якого перевищу 13,65 кв. м на одного члена родини на "спокійних" територіях, де нема бойових дій і які не окуповані.

Перевірять і придбання іноземної валюти. Якщо виявлять купівлю валюти на суму більш ніж 100 тис. гривень та банківських металів, то виплати скасують. Норма не поширюється на валюту, яку людина отримала від благодійних організацій чи придбану для розрахунку за медичні, соціальні, освітні послуги.

Під перевірку потраплять депозити переселенців у банках. Якщо виявляють на рахунку кошти на загальну суму більш ніж 100 тис. грн, допомогу скасують.

За результатами перевірки переселенців повідомлять про припинення надання грошової допомоги.

Більше про допомогу

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати під час війни матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Потрібно відповідати низці умов.

Також повідомлялося, що в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.