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За время войны в Украине выросло количество должников: данные Оpendatabot

22 мая 2023 09:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Долги украинцев — как изменились за время войны
Украинские граждане пожилого и трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за время войны выросло количество задолженностей граждан в Едином реестре должников. Именно такая категория лиц попадет под блокирование банковских счетов согласно изменениям в законодательстве.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.

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Как изменилось число должников

Как отмечается, с февраля 2022 года число задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 тысяч, то есть на 8%. В 2021 году прирост составил около 1,5 миллиона долгов, 29%.

В частности, в мае текущего года численность долгов составила восемь миллионов.

За что больше всего задолжали украинцы

Согласно записям в ЕРД, доля в 24,6% от всей задолженности приходится на взыскание в пользу государства. Виды долгов:

  • 21,4% — неуплаченные в срок штрафы за нарушение правил дорожного движения;
  • 18% — задолженность по кредитам. Их число уменьшилось на 29% к февралю прошлого года;
  • 18% — долги по уплате штрафов за административные правонарушения. За время войны количество выросло более чем на 27%;
  • 8% — задолженность за коммуналку. Количество повысилось на 22% против показателя 2022 года;
  • около 2,5% — долги по уплате алиментов.

Блокировка банковских счетов

В мае вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Документ отменил разрешение на возможность использования денежных средств до 100 тыс. гривен по арестованным судом счетам, временно введенным с марта прошлого года на фоне военного положения.

При этом закон не имеет исключений, и он будет распространяться, в том числе и на банковские счета силовиков, волонтеров и других лиц.

Для того чтобы восстановить доступ к собственным средствам на счетах, клиентам финучреждения нужно урегулировать вопрос снятия ареста с исполнительными службами. Все счета будут разблокированы только после получения постановления о снятии ареста от госисполнителей.

Клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн). Но чтобы разблокировать эту сумму, нужно сообщить исполнителю о счете и его реквизитах.

Напомним, в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Ранее сообщалось, что украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.

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