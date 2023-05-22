Долги украинцев — как изменились за время войны

За время войны в Украине выросло количество должников: данные Оpendatabot
В Украине за время войны выросло количество задолженностей граждан в Едином реестре должников. Именно такая категория лиц попадет под блокирование банковских счетов согласно изменениям в законодательстве.
Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.
Как изменилось число должников
Как отмечается, с февраля 2022 года число задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 тысяч, то есть на 8%. В 2021 году прирост составил около 1,5 миллиона долгов, 29%.
В частности, в мае текущего года численность долгов составила восемь миллионов.
За что больше всего задолжали украинцы
Согласно записям в ЕРД, доля в 24,6% от всей задолженности приходится на взыскание в пользу государства. Виды долгов:
- 21,4% — неуплаченные в срок штрафы за нарушение правил дорожного движения;
- 18% — задолженность по кредитам. Их число уменьшилось на 29% к февралю прошлого года;
- 18% — долги по уплате штрафов за административные правонарушения. За время войны количество выросло более чем на 27%;
- 8% — задолженность за коммуналку. Количество повысилось на 22% против показателя 2022 года;
- около 2,5% — долги по уплате алиментов.
Блокировка банковских счетов
В мае вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".
Документ отменил разрешение на возможность использования денежных средств до 100 тыс. гривен по арестованным судом счетам, временно введенным с марта прошлого года на фоне военного положения.
При этом закон не имеет исключений, и он будет распространяться, в том числе и на банковские счета силовиков, волонтеров и других лиц.
Для того чтобы восстановить доступ к собственным средствам на счетах, клиентам финучреждения нужно урегулировать вопрос снятия ареста с исполнительными службами. Все счета будут разблокированы только после получения постановления о снятии ареста от госисполнителей.
Клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн). Но чтобы разблокировать эту сумму, нужно сообщить исполнителю о счете и его реквизитах.
Напомним, в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.
Ранее сообщалось, что украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.