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За час війни в Україні зросла кількість боржників: дані Оpendatabot

22 травня 2023 09:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги українців — як змінилися за час війни
Українські громадяни літнього та працездатного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за час війни зросла кількість заборгованостей громадян у Єдиному реєстрі боржників. Саме така категорія осіб потрапить під блокування банківських рахунків, згідно зі змінами у законодавстві.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів Оpendatabot.

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Як змінилось число боржників

Як зазначається, з лютого 2022 року число заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросло на 615 тисяч, тобто на 8%. У 2021 році приріст становив близько 1,5 мільйона боргів, 29%.

Зокрема, у травні поточного року чисельність боргів сягнула восьми мільйонів.

За що найбільше боргують українці

Згідно із записами в ЄРБ, частка у 24,6% від усієї заборгованості припадає стягнення на користь держави. Види боргів:

  • 21,4% — несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху;
  • 18% — заборгованість за кредитами. Їх число зменшилось на 29% до лютого минулого року;
  • 18% — борги зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення. За час війни кількість зросла на понад 27%;
  • 8% — заборгованість за комуналку. Кількість підвищилась на 22% проти показника 2022 року;
  • Близько 2,5% — борги зі сплати аліментів.

Блокування банківських рахунків

У травні 2023 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Документ скасував дозвіл на можливість використання грошових коштів до 100 тис. гривень за арештованими судом рахунками, тимчасово запровадженим з березня минулого року на тлі воєнного стану.

При цьому закон не має винятків, тож він поширюватиметься, зокрема і на банківські рахунки силовиків, волонтерів та інших осіб.

Для того, щоб відновити доступ до власних коштів на рахунках, клієнтам фінустанови потрібно врегулювати питання зняття арешту із виконавчими службами. Усі рахунки розблоковуватимуть лише після отримання постанови про зняття арешту від держвиконавців.

Клієнти, які мають які-небудь арешти, можуть користуватися сумою лише у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн). Але, щоб розблокувати  цю суму, потрібно повідомити виконавця про рахунок та його реквізити.

Нагадаємо, в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Раніше повідомлялося, що  українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

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