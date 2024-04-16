Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow За покупку отечественных товаров украинцы получат кэшбэк — детали arrow

За покупку отечественных товаров украинцы получат кэшбэк — детали

16 апреля 2024 09:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Кэшбэк за покупку отечественных товаров — Минэкономики поддержит производителей
Расчет банковской картой. Фото: tax.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы начнут получать кэшбэк за покупку отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Читайте также:

Поддержка бизнеса в рамках программы "Сделано в Украине"

В министерстве сообщили, что сотрудничество будет предусматривать поддержку украинского малого и среднего бизнеса, в частности, в усовершенствовании электронных процессов ведения бизнеса. А также в виде:

  • экспертного и технологического партнерства реализации программы национального кэшбэка на отечественные товары;
  • поддержки коммуникационных кампаний Министерства экономики для бизнеса для усиления конкурентоспособности.

"Государственная политика "Сделано в Украине" направлена на поддержку предпринимателей, на предоставление им возможности развиваться через разные правительственные программы. А также стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами", — сообщили в ведомстве.

Кэшбэк покупателям на украинские товары

Ранее в Министерстве экономики сообщали, что новая программа "Покупай украинское" заработает по принципу "ковидной тысячи". То есть, в случае покупки товаров украинцы получат выплату.

Деньги можно юудет потратить на четко определенный круг позиций. В частности, на товары отечественных производителей.

"Кэшбэк будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продаж товары "Сделано в Украине". Кэшбэк будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику", — объяснили в Министерстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров принял решение об освобождении представителей бизнеса от уплаты налогов в Харькове. Объяснили такой шаг сложной ситуацией в связи с активными боевыми действиями региона.

Мы писали, что налоговая служба подготовила несколько новых сервисов для украинского бизнеса. Онлайн услуги доступны в приложении "Моя налоговая".

Mastercard
Минэкономики
товары
предприниматели
производство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю