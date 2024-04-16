Кэшбэк за покупку отечественных товаров — Минэкономики поддержит производителей

Расчет банковской картой. Фото: tax.gov.ua

Украинцы начнут получать кэшбэк за покупку отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

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Поддержка бизнеса в рамках программы "Сделано в Украине"

В министерстве сообщили, что сотрудничество будет предусматривать поддержку украинского малого и среднего бизнеса, в частности, в усовершенствовании электронных процессов ведения бизнеса. А также в виде:

экспертного и технологического партнерства реализации программы национального кэшбэка на отечественные товары;

поддержки коммуникационных кампаний Министерства экономики для бизнеса для усиления конкурентоспособности.

"Государственная политика "Сделано в Украине" направлена на поддержку предпринимателей, на предоставление им возможности развиваться через разные правительственные программы. А также стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами", — сообщили в ведомстве.

Кэшбэк покупателям на украинские товары

Ранее в Министерстве экономики сообщали, что новая программа "Покупай украинское" заработает по принципу "ковидной тысячи". То есть, в случае покупки товаров украинцы получат выплату.

Деньги можно юудет потратить на четко определенный круг позиций. В частности, на товары отечественных производителей.

"Кэшбэк будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продаж товары "Сделано в Украине". Кэшбэк будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику", — объяснили в Министерстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров принял решение об освобождении представителей бизнеса от уплаты налогов в Харькове. Объяснили такой шаг сложной ситуацией в связи с активными боевыми действиями региона.

Мы писали, что налоговая служба подготовила несколько новых сервисов для украинского бизнеса. Онлайн услуги доступны в приложении "Моя налоговая".