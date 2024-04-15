Биткоин обрушился, какая ситуация на рынке криптовалют сейчас

Женские руки держат биткоин и доллары. Фото иллюстративное: cryptopolitan.com

В ночь на 14 апреля, когда Иран обстрелял Израиль, основные криптовалюты начали стремительно дешеветь. Биткоин (BTC) снизился в цене почти на 8% — до 61 842 долларов за монету.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщило информационное агентство Reuters.

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Фактически BTC подешевел более чем на 5 300 долларов. Также на фоне ирано-израильского конфликта обрушились следующие цифровые криптовалюты: Ethereum — на 7%, Binance Coin — на 9%, Solana — на 12%.

В новом отчете финансовые аналитики Bloomberg намекают на дальнейшую распродажу криптовалюты. По словам основателя криптофонда Split Capital Захира Эбтикара, ситуация, вероятно, будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке, и люди, владельцы монет, будут наблюдать за рынками в понедельник, 15 апреля, и решать, что делать дальше — распродавать или нет.

В отчете Bloomberg также отмечается, что 12-13 апреля произошли крупнейшие ликвидации за последние полгода — речь идет о ликвидации 1,5 миллиарда долларов криптовалюты.

Интересно, что по прогнозам других аналитиков, BTC наоборот — может вырасти в цене до 250 тысяч долларов за монету.

Напомним, 10 апреля мы сообщали, что потребители финансовых услуг стали менее предвзято относиться к криптовалютам, чем ранее. Теперь более половины пользователей доверяют биткоину.