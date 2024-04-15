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За ніч біткоїн обвалився на п'ять тисяч доларів

15 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Біткоїн обвалився, яка ситуація на ринку криптовалют зараз
Жіночі руки тримають біткоїн та долари. Фото ілюстративне: cryptopolitan.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У ніч на 14 квітня, коли Іран обстріляв Їзраїль, основні криптовалюти почали стрімко дешевшати. Біткоїн (BTC) знизився у ціні майже на 8% — до 61 842 доларів за монету.

Про це у неділю, 14 квітня, повідомило інформаційне агентство Reuters

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Фактично BTC подешевшав на понад 5 300 доларів. Також на фоні ірано-ізраїльського конфлікту обвалилися наступні цифрові криптовалюти: Ethereum — на 7%, Binance Coin — на 9%, Solana — на 12%.

У новому звіті фінансові аналітики Bloomberg натякають на подальший розпродаж криптовалют. За словами засновника криптофонду Split Capital Захіра Ебтікара, ситуація, ймовірно, залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході, і люди — власники монет — будут спостерігати за ринками у понеділок, 15 квітня, аби вирішати, що робити далі — розпродавати чи ні.  

У звіті Bloomberg також заначається, що продовж 12-13 квітня сталися найбільші ліквідації за минулі півроку — йдеться про ліквідацію 1,5 мільярдів доларів криптовалюти. 

Цікаво, що за прогнозами інших аналітиків, BTC навпаки — може зрости в ціні до 250 тисяч доларів за монету. 

Нагадаємо, 10 квітня ми повідомляли, що споживачі фінансових послуг почали менш упереджено ставитися до криптовалют, ніж було до цього. Тепер понад половина користувачів довіряє біткоїну.

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