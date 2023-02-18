За российскую дочь Райффайзен Банк взялся Минфин США - что известно

Специалисты ведомства приступили к проверке

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов заинтересовались работой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) относительно ее бизнеса в россии. Специалисты ведомства приступили к проверке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Raiffeisen согласился предоставить информацию

Как отмечается, OFAC попросил Raiffeisen Bank International предоставить информацию о своей деятельности на территории россии, Украины и Сирии. Сведения, в частности, касаются транзакций и деятельности клиентов.

В ведомстве хотели получить ответ к февралю, однако юристы RBI договорились о продлении этого срока и обязались ответить на запрос в три этапа: в начале апреля, в мае и июне.

В банке сообщили Reuters, что "полностью сотрудничают с OFAC и понимают, что запрос не вызван какой-либо конкретной транзакцией или бизнесом, а речь идет о проверке процессов соблюдения санкционного режима, введенного в отношении россии".

Ранее RBI не был санкционирован, однако январский информзапрос от OFAC вызвал беспокойство финансовых регуляторов еврозоны, ответственных за надзор за финучреждением, ведь это может привести к санкциям против банка.

Raiffeisen Bank International является одним из двух иностранных финучреждений Центробанка россии "системно важных".

Предыстория

Ранее СМИ опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам, которые воюют в Украине. НБУ подчеркнул недопустимость сотрудничества международных банков с россией и Беларусью.

При этом в Raiffeisen утверждали, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении России из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0 %.

Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них — Альфа-банк.