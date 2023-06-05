Цены в Украине — в Минагро рассказали, когда подешевеет черешня

Покупатель во фруктовом отделе супермаркета. Фото: Freepik

В Украине цены на черешню нового урожая продолжают бить рекорды. В Министерстве аграрной политики и продовольствия прокомментировали ситуацию и спрогнозировали, когда ждать ценовой стабилизации.

Об этом рассказал заместитель главы Минагро Тарас Высоцкий во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".

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Когда черешня станет доступной

По словам представителя Министерства агрополитики, заоблачная стоимость черешни в стране связана с насыщением рынка импортом на фоне холодной весны.

Тарас Высоцкий отметил, что импорт покрывает дефицит, возникший из-за полномасштабного вторжения России и захвата оккупантами территорий, где традиционно выращивали больше всего черешни — Мелитополя Запорожской области.

В перспективе цены на черешню будут зависеть от успехов украинских военных на поле боевых действий.

"Сейчас рассчитывать, выйдет ли в июне массово мелитопольская черешня — здесь только можем держать кулаки за Вооруженные силы", — подчеркнул чиновник.

Что касается прогнозов на июнь-июль, то, однозначно, цены не будут держаться на таком заоблачном уровне. По его словам, еще две-три недели будет наблюдаться дефицит.

Сколько стоит черешня

В украинских городах стоимость черешни нового урожая превышает 1 тыс. грн за килограмм. Дешевле всего ягоды стоят в Закарпатской области, поскольку там черешня созревает быстрее. Там и продают дешевле — в среднем по 600 гривен за килограмм. В то время как в Киеве традиционно цены сверхвысокие — колеблются от 750 до 1,2 тыс. грн.

Напомним, в Институте аграрной экономики рассказали, как изменились цены весной на украинских рынках и магазинах. Некоторые продукты дешевели, а некоторые — подскочили в стоимости почти до 100%.

Также мы писали, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в Украине ближайшим летом стоимость фруктов не будет низкой. На это указывают ряд факторов.