Цены в Украине — в Минагро рассказали, когда подешевеет черешня

Заоблачная стоимость черешни: в Минагро рассказали, когда стабилизируются цены
В Украине цены на черешню нового урожая продолжают бить рекорды. В Министерстве аграрной политики и продовольствия прокомментировали ситуацию и спрогнозировали, когда ждать ценовой стабилизации.
Об этом рассказал заместитель главы Минагро Тарас Высоцкий во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".
Когда черешня станет доступной
По словам представителя Министерства агрополитики, заоблачная стоимость черешни в стране связана с насыщением рынка импортом на фоне холодной весны.
Тарас Высоцкий отметил, что импорт покрывает дефицит, возникший из-за полномасштабного вторжения России и захвата оккупантами территорий, где традиционно выращивали больше всего черешни — Мелитополя Запорожской области.
В перспективе цены на черешню будут зависеть от успехов украинских военных на поле боевых действий.
"Сейчас рассчитывать, выйдет ли в июне массово мелитопольская черешня — здесь только можем держать кулаки за Вооруженные силы", — подчеркнул чиновник.
Что касается прогнозов на июнь-июль, то, однозначно, цены не будут держаться на таком заоблачном уровне. По его словам, еще две-три недели будет наблюдаться дефицит.
Сколько стоит черешня
В украинских городах стоимость черешни нового урожая превышает 1 тыс. грн за килограмм. Дешевле всего ягоды стоят в Закарпатской области, поскольку там черешня созревает быстрее. Там и продают дешевле — в среднем по 600 гривен за килограмм. В то время как в Киеве традиционно цены сверхвысокие — колеблются от 750 до 1,2 тыс. грн.
Напомним, в Институте аграрной экономики рассказали, как изменились цены весной на украинских рынках и магазинах. Некоторые продукты дешевели, а некоторые — подскочили в стоимости почти до 100%.
Также мы писали, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в Украине ближайшим летом стоимость фруктов не будет низкой. На это указывают ряд факторов.