Долги перед Нафтогазом — что важно знать во время войны

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала о правах потребителей в вопросе оплаты услуги и начислении долгов во время войны. В частности, уточнили, как выйти из ситуации, когда в жилье никто не живет, а начисление сумм к оплате происходит.

Об этом говорится на странице компании Facebook.

Читайте также:

Начисления за газ, если никто не живет в квартире

Как объяснили в Нафтогазе, если в квартире или доме никто не проживает, долги за голубое топливо все равно могут скапливаться даже во время военного положения.

Там уточнили, что делать потребителям в такой ситуации. В компании рассказали, что операторы газораспределительных сетей объективно не могут знать, проживает ли владелец жилого помещения в жилье и просто не передает показатели или отсутствует и физически не способен передать данные о потребленном газе.

В таком случае платежки будут поступать по адресу все равно, а объемы будут начисляться согласно нормам действующего законодательства, то есть как среднемесячное потребление.

Как "закрыть" долги за газ

В результате могут начаться начисляться долги. Чтобы избежать этого, владельцы счета должны взять себе за правило ежемесячно передавать неизменные показатели счетчика через доступные средства связи:

чаты в Viber, Telegram;

личный кабинет потребителя.

Также можно передать показатели по упрощенной процедуре.

Желательно отправить письменное заявление своему оператору ГРМ, где нужно указать на факт своего временного непроживания. В таком случае к заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий факт отсутствия. Это может быть:

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

копия загранпаспорта с отметкой о пересечении госграницы.

Негативная ситуация с задолженностью

По данным компании, большинство производителей тепла имеют большую задолженность перед Нафтогазом. В частности, в начале весны 2024 года долг предприятий теплокоммунэнерго достиг 63,4 млрд грн.

В то же время население задолжало 9,8 млрд гривен.

Некоторые эксперты энергосферы уже заявляют, что из-за падения платежей за потребленный газ есть реальная угроза финансового дефолта компании. В частности, в прошлом году руководство Нафтогаза просило у правительства 327 млрд грн компенсации из госбюджета.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство год назад запретило Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах, поэтому в некоторых ценах выросли существенно — до 40%.

Также сообщалось, что во время войны в сфере энергетики проходят серьезные процессы на фоне отсутствия изменений в системе управления и регулирования. Поэтому нарастают долги и хаос на энергорынке, поэтому часть тарифов требует своего повышения.