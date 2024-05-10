Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow "Закриття" боргів за газ — Нафтогаз зробив важливе попередження arrow

"Закриття" боргів за газ — Нафтогаз зробив важливе попередження

10 травня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Борги перед Нафтогазом — що важливо знати під час війни
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла про права споживачів у питанні оплати послуги та нарахування боргів під час війни. Зокрема, уточнили, як вийти із ситуації, коли в житлі ніхто не живе, а нарахування сум до сплати відбуваються.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Читайте також:

Нарахування за газ, якщо ніхто не живе у квартирі

Як пояснили у Нафтогазі, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає, борги за блакитне паливо все одно можуть накопичуватися навіть під час воєнного стану.

Там уточнили, що робити споживачам у такій ситуації. Фахівці розповіли, що оператори газорозподільних мереж об'єктивно не можуть знати, чи власник житлового приміщення проживає у житлі і просто не передає показники чи відсутній і фізично не здатний передати дані про спожитий газ.

У такому випадку платіжки будуть надходити за адресою все одно, а обсяги нараховуватимуться, згідно з нормами чинного законодавства, тобто як середньомісячне споживання.

Як "закрити" борги за газ

У результаті можуть початися нараховуватися борги. Щоб уникнути цього, власники рахунку мають взяти собі за правило щомісяця передавати незмінні показники лічильника через доступні засоби зв'язку:

  • чатботи у Viber, Telegram;
  • особистий кабінет споживача.

Також можна передати показники за спрощеною процедурою.

Бажано надіслати письмову заяву до свого оператора ГРМ, де вказавши про факт свого тимчасового непроживання. У такому випадку до заяви необхідно додати документ, де підтверджується факт відсутності. Це може бути:

  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • копія закордонного паспорта з відміткою про перетин держкордону.

Негативна ситуація із заборгованістю

За даними компанії, більшість виробників тепла мають велику заборгованість перед Нафтогазом. Зокрема, на початку весни 2024 року борг підприємств теплокомуненерго сягнув 63,4 млрд грн.

Водночас, населення заборгувало 9,8 млрд грн.

Деякі експерти енергосфери вже заявляють, що через падіння платежів за спожитий газ є реальна загроза фінансового дефолту компанії. Зокрема, минулого року керівництво Нафтогазу просило в уряду 327 млрд грн компенсації з держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд рік тому заборонив Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах, тому в деяких з них ціни зросли суттєво — до 40%.

Також повідомлялося, що  під час війни у сфері енергетики відбуваються серйозні процеси на тлі відсутності змін у системі управління і регулювання. Через це наростають борги та хаос на енергоринку, тому частина тарифів вимагає свого підвищення.

ціни на газ
комунальні послуги
Нафтогаз
ЖКГ
борги
газ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина