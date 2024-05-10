Борги перед Нафтогазом — що важливо знати під час війни

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла про права споживачів у питанні оплати послуги та нарахування боргів під час війни. Зокрема, уточнили, як вийти із ситуації, коли в житлі ніхто не живе, а нарахування сум до сплати відбуваються.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

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Нарахування за газ, якщо ніхто не живе у квартирі

Як пояснили у Нафтогазі, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає, борги за блакитне паливо все одно можуть накопичуватися навіть під час воєнного стану.

Там уточнили, що робити споживачам у такій ситуації. Фахівці розповіли, що оператори газорозподільних мереж об'єктивно не можуть знати, чи власник житлового приміщення проживає у житлі і просто не передає показники чи відсутній і фізично не здатний передати дані про спожитий газ.

У такому випадку платіжки будуть надходити за адресою все одно, а обсяги нараховуватимуться, згідно з нормами чинного законодавства, тобто як середньомісячне споживання.

Як "закрити" борги за газ

У результаті можуть початися нараховуватися борги. Щоб уникнути цього, власники рахунку мають взяти собі за правило щомісяця передавати незмінні показники лічильника через доступні засоби зв'язку:

чатботи у Viber, Telegram;

особистий кабінет споживача.

Також можна передати показники за спрощеною процедурою.

Бажано надіслати письмову заяву до свого оператора ГРМ, де вказавши про факт свого тимчасового непроживання. У такому випадку до заяви необхідно додати документ, де підтверджується факт відсутності. Це може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

копія закордонного паспорта з відміткою про перетин держкордону.

Негативна ситуація із заборгованістю

За даними компанії, більшість виробників тепла мають велику заборгованість перед Нафтогазом. Зокрема, на початку весни 2024 року борг підприємств теплокомуненерго сягнув 63,4 млрд грн.

Водночас, населення заборгувало 9,8 млрд грн.

Деякі експерти енергосфери вже заявляють, що через падіння платежів за спожитий газ є реальна загроза фінансового дефолту компанії. Зокрема, минулого року керівництво Нафтогазу просило в уряду 327 млрд грн компенсації з держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд рік тому заборонив Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах, тому в деяких з них ціни зросли суттєво — до 40%.

Також повідомлялося, що під час війни у сфері енергетики відбуваються серйозні процеси на тлі відсутності змін у системі управління і регулювання. Через це наростають борги та хаос на енергоринку, тому частина тарифів вимагає свого підвищення.