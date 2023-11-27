Помощь на бизнес – как получить на собственное дело 3 тыс. долларов

Осталось три дня — украинцы могут получить помощь до 3 тыс. долларов
У украинцев есть три дня, чтобы зарегистрироваться на получение финансовой помощи до 3 тыс. долларов. Заявки могут подавать все желающие, кто намерен открыть собственный бизнес.
Об этом идет речь в материалах Министерства цифровой трансформации.
Кто и как может получить 3 тыс. долларов
Как говорится, речь идет о программе "Начало", направленной на помощь женщинам, которые хотели начать заниматься бизнесом, а также уже имеющим собственное дело. Заявки принимаются только до 30 ноября.
Участники программы смогут пройти курс по четырем модулям, где научатся финансовому планированию, управлению, маркетингу и т.д.
Программа будет реализовываться как онлайн и офлайн. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо описать идею бизнес-проекта.
В приоритете для предоставления материальной помощи будут кандидаты, чьи проекты положительно повлияют на украинцев и развитие региона.
После пройденного учебного курса 200 украинок получат по 3 тысячи долларов.
Те, кто наберут наибольшее количество баллов от жюри, получат дополнительно 5 тысяч долларов.
Подавать заявки на получение выплат можно по ссылке.
Больше о помощи
Напомним, некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.
Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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