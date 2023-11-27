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Осталось три дня — украинцы могут получить помощь до 3 тыс. долларов

27 ноября 2023 13:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь на бизнес – как получить на собственное дело 3 тыс. долларов
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

У украинцев есть три дня, чтобы зарегистрироваться на получение финансовой помощи до 3 тыс. долларов. Заявки могут подавать все желающие, кто намерен открыть собственный бизнес.

Об этом идет речь в материалах Министерства цифровой трансформации.

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Как говорится, речь идет о программе "Начало", направленной на помощь женщинам, которые хотели начать заниматься бизнесом, а также уже имеющим собственное дело. Заявки принимаются только до 30 ноября.

Участники программы смогут пройти курс по четырем модулям, где научатся финансовому планированию, управлению, маркетингу и т.д.

Программа будет реализовываться как онлайн и офлайн. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо описать идею бизнес-проекта.

В приоритете для предоставления материальной помощи будут кандидаты, чьи проекты положительно повлияют на украинцев и развитие региона.

После пройденного учебного курса 200 украинок получат по 3 тысячи долларов.

Те, кто наберут наибольшее количество баллов от жюри, получат дополнительно 5 тысяч долларов.

Подавать заявки на получение выплат можно по ссылке.

Больше о помощи

Напомним, некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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