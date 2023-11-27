Допомога на бізнес — як отримати на власну справу 3 тис. доларів

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають три дні, щоб зареєструватися на отримання фінансової допомоги до 3 тис. доларів. Заявки можуть подавати всі охочі, хто збирається відкрити власний бізнес.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства цифрової трансформації.

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Як зазначається, йдеться про програму "Початок", спрямовану на допомогу жінкам, які хотіли почати займатися бізнесом, а також тим, хто вже має власну справу. Заявки приймають тільки до 30 листопада.

Учасники програми зможуть пройти курс з чотирьох модулів, де навчаться фінансового плануванню, управлінню, маркетингу тощо.

Реалізовуватиметься програма як онлайн та офлайн. Для того, щоб взяти в ній участь, необхідно описати ідею бізнес-проєкту.

Пріоритет для надання матеріальної допомоги матимуть кандидатки, чиї проєкти позитивно вплинуть на українців та розвиток регіону.

Після пройденого навчального курсу 200 українок отримають по 3 тисячі доларів.

Ті, хто набере найбільшу кількість балів журі, отримає додатково 5 тисяч доларів.

Подавати заявки на отримання виплат можна за посиланням.

Більше про допомогу

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).