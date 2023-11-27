Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Залишилось три дні — українці можуть отримати допомогу до 3 тис. доларів arrow

Залишилось три дні — українці можуть отримати допомогу до 3 тис. доларів

27 листопада 2023 13:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на бізнес — як отримати на власну справу 3 тис. доларів
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці мають три дні, щоб зареєструватися на отримання фінансової допомоги до 3 тис. доларів. Заявки можуть подавати всі охочі, хто збирається відкрити власний бізнес.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства цифрової трансформації.

Читайте також:

Хто і як може отримати 3 тис. доларів

Як зазначається, йдеться про програму "Початок", спрямовану на допомогу жінкам, які хотіли почати займатися бізнесом, а також тим, хто вже має власну справу. Заявки приймають тільки до 30 листопада.

Учасники програми зможуть пройти курс з чотирьох модулів, де навчаться фінансового плануванню, управлінню, маркетингу тощо.

Реалізовуватиметься програма як онлайн та офлайн. Для того, щоб взяти в ній участь, необхідно описати ідею бізнес-проєкту.

Пріоритет для надання матеріальної допомоги матимуть кандидатки, чиї проєкти позитивно вплинуть на українців та розвиток регіону.

Після пройденого навчального курсу 200 українок отримають по 3 тисячі доларів.

Ті, хто набере найбільшу кількість балів журі, отримає додатково 5 тисяч доларів.

Подавати заявки на отримання виплат можна за посиланням.

Більше про допомогу

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

19:12 Україна не може виконати вимоги польських перевізників — стала відомою причина

Актуальне по темі