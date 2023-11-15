Счетчики требуют своевременной замены — список случаев и стоимость услуги

Проверка прибора учета. Фото: Freepik

Эксперты рассказали, в каких случаях требуется проверка счетчиков и своевременная замена. Также известно, кому могут бесплатно заменить прибор.

Об этом говорится в материалах одного из украинских облэнерго.

Читайте также:

Когда нужно менять счетчики

Устройство учета имеет срок годности, поэтому требует своевременной замены. При этом от того, насколько правильно работает устройство, зависит корректность полученных показателей. Бывают случаи, когда счетчики можно отремонтировать, но есть ситуации, когда остается одна замена прибора.

Какие виды замены бывают:

Плановая — обслуживающее предприятие самостоятельно фиксирует срок действия прибора и когда он истекает, дают об этом знать клиенту;

Внеплановая — счетчик могут заменить более новым или техническим, если у компании есть такая возможность, исправность не играет роли. Подобное возможно при аварийных ситуациях. Как пример, когда при проверке прибора была обнаружена неисправность, которую уже не устранить.

Если проверка прибора не производится своевременно, его могут признать неисправным, и будет подлежать внеплановой замене.

Стоимость счетчика

По словам специалистов, если в доме уже стоит общедомовой счетчик, то на платной основе будет установлен индивидуальный. Если в доме нет приборов учета, то должны установить индивидуальный счетчик бесплатно. В 2023 году стоит платный газовый счетчик недешево — до 5 тысяч гривен (вместе с работой по установке).

Таким образом, согласно действующему законодательству, безвозмездная замена счетчика производится для бытовых потребителей, если это плановая процедура. Бесплатная операция по установке и когда это инициатива обслуживающей компании.

На территории коммерческих предприятий действуют подобные правила. В таких случаях важно, чтобы проверка устройств проходила в срок.

При замене счетчиков специалисты, выполняющие процедуру, должны предоставить владельцу соответствующие документы.

Больше о счетчиках

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выписал штрафы двум теплопредприятиям, являющимся объектами критической инфраструктуры, более чем на миллион гривен. Их наказали за необоснованные требования к потребителям по счетчикам.

Также мы писали, что в Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки, и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.