Лічильники вимагають вчасної заміни — перелік випадків та вартість послуги

Перевірка приладу обліку. Фото: Freepik

Експерти розповіли, у яких випадках потрібна перевірка лічильників та вчасна заміна. Також відомо, кому можуть безкоштовно замінити прилад.

Про це йдеться у матеріалах одного з українських обленерго.

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Коли потрібно замінювати лічильники

Пристрій обліку має термін придатності, тому вимагає вчасної заміни. При цьому від того, наскільки правильно працює пристрій залежить коректність отриманих показників. Бувають випадки, коли лічильники можна відремонтувати, однак є ситуації, коли залишається одна заміна приладу.

Які види заміни бувають:

Планова — обслуговуюче підприємство самостійно фіксує термін дії приладу і коли він спливає, дають про це знати клієнтові;

Позапланова — лічильник можуть замінити на новіший чи технічніший, якщо у компанії є така змога, справність не грає ролі. Подібне можливе під час аварійних ситуацій. Як приклад, коли під час перевірки приладу було виявлено несправність, яку вже не усунути.

Якщо перевірка приладу не провадиться своєчасно, то його можуть визнати несправним, й буде підлягати позаплановій заміні.

Вартість лічильника

За словами фахівців, якщо в будинку вже стоїть загальнобудинковий лічильник, то на платній основі встановлять індивідуальний. У разі, якщо у будинку немає приладів обліку, то мають встановити індивідуальний лічильник безкоштовно. У 2023 році коштує платний газовий лічильник недешево — до 5 тисяч гривень (разом з роботою зі встановлення).

Таким чином, згідно з чинним законодавством, безоплатна заміна лічильника здійснюється для побутових споживачів, якщо це планова процедура. Безплатна операція зі встановлення і коли це ініціатива компанії, що обслуговує.

На території комерційних підприємств діють подібні правила. У таких випадках важливо, щоб перевірка пристроїв відбувалася вчасно.

Під час заміни лічильників фахівці, які виконують процедуру, мають надати господарю відповідні документи.

Більше про лічильники

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) виписав штрафи двом теплопідприємствам, що є об'єктами критичної інфраструктури, на понад мільйон гривень. Їх покарали за необґрунтовані вимоги до споживачів щодо лічильників.

Також ми писали, що в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох питання, чи повернуть старий пристрій після повірки, і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.