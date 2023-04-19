Минцифры анонсировало создание единой платформы для госреестров

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: пресс-центр Минцифры

Украинское правительство приняло постановление, которое ускорит цифровизацию в стране. Министерства и органы власти получат возможность создавать новые реестры на специальной единой платформе.

Об этом рассказал глава Министра цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам Федорова, сейчас в Украине насчитывается около 450 реестров, 80% из которых технологически устаревшие и уязвимые к кибератакам. В этой связи команда Минцифры работает над тем, чтобы кардинально изменить это.

Теперь государственные органы смогут создавать новые реестры.

"Это поможет сделать так, чтобы вы получали большинство услуг быстро и удобно онлайн", — отметил глава ведомства.

Министр отметил, что благодаря такой платформе государству удастся сэкономить миллионы средств, которые тратятся на создание и администрирование реестров.

"Новую платформу мы уже протестировали с Госспецсвязи. Так что скоро запустим — и начнется новая цифровая эра для органов власти. Цифровизируем, чтобы бегали данные, а не люди", — пояснил Федоров.

На платформе реестров можно будет не только создавать новые данные, но постепенно перерабатывать устаревшие. Все изменения в регистрациях будут фиксироваться и проходить только через бизнес-процессы. Так что никто не сможет изменить информацию в реестре. Данные будут храниться в четком порядке, что ускорит запуск онлайн-услуг и диджилизацию в целом.

Кроме того Украина сможет делиться опытом внедрения платформы с другими государствами.

Напомним, глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что спрос на военные облигации растет. Граждане приобрели через мобильное приложение "Дія" уже более 350 тысяч таких ценных бумаг.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".

В Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать достаточно быстро.