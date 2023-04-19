Мінцифри анонсувало створення єдиної платформи для держреєстрів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: пресцентр Мінцифри

Український уряд ухвалив постанову, яка прискорить цифровізацію в країні. Міністерства та органи влади отримають можливість створювати нові реєстри на спеціальній єдиній платформі.

Про це розповів голова Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами Федорова, зараз в Україні налічується близько 450 реєстрів, 80% з яких технологічно застарілі та вразливі до кібератак. У зв'язку з цим команда Мінцифри працює над тим, щоб кардинально змінити це.

Тепер державні органи зможуть створювати нові реєстри.

"Це допоможе зробити так, щоб ви отримували більшість послуг швидко та зручно онлайн", — зазначив глава відомства.

Міністр зауважив, що завдяки такій платформі державі вдасться заощадити мільйони коштів, які витрачаються на створення та адміністрування реєстрів.

"Нову платформу ми вже протестували з Держспецзв'язку. Тож незабаром запустимо — і почнеться нова цифрова ера для органів влади. Цифровізуємо, щоб бігали дані, а не люди", — пояснив Федоров.

На платформі реєстрів можна буде не лише створювати нові дані, а й поступово переробляти застарілі. Усі зміни в реєстраціях фіксуватимуться та відбуватимуться лише через бізнес-процеси. Тож ніхто не зможе змінити інформацію у реєстрі. Дані зберігатимуться у чіткому порядку, що прискорить запуск онлайн послуг та діджилізацію загалом.

Крім того, Україна зможе ділитися досвідом впровадження платформи з іншими державами.

Нагадаємо, голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що попит на військові облігації зростає. Громадяни придбали через мобільний застосунок "Дія" вже більш як 350 тисяч таких цінних паперів.

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія".

В Україні власник автомобіля може поділитися цифровою версією техпаспорта із родичем чи іншою людиною через додаток "Дія". Це можна зробити досить швидко.