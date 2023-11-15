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Запасов осталось на неделю – эксперты оценили дефицит автогаза

15 ноября 2023 13:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на автогаз вырастут - эксперты прогнозируют дефицит топлива
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты предостерегают, что на украинских АЗС запасов автомобильного газа осталось на неделю, позже он может совсем исчезнуть из заправок. Ситуация с дизтопливом не значительно лучше, его хватит максимум в месяц.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в Фейсбуке.

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Ситуация с дефицитом автогаза

Причиной такой ситуации является бойкот польских перевозчиков на западной границе.

Эксперт отметил, если договориться не удастся и границу не разблокируют, цены могут неожиданно резко подскочить. И произойдет это очень скоро, предупреждают эксперты топливного рынка. Доля импорта автогаза из Польши составляет 30-35%.

В то же время другой известный эксперт Артем Куюн не слишком категоричен в прогнозах. Он считает, что проблемы временные и Украина со временем обязательно сформирует новые маршруты и найдет новые источники поставок. По его словам, рынок сталкивался с более худшими неурядицами. Предполагает, что нынешний дефицит автогаза через неделю-две нивелируется, пустых заправок станет меньше.

Эксперт сообщил, что для перевозки сжиженного газа нужны специальные топливовозы, ведь он очень чувствительный. Именно из-за задержек на границе их не хватает. Хранилищ для автогаза в Украине тоже не так много.

По информации издания enkorr, фиксируют случаи отсутствия газа на ряде автозаправочных комплексов в разных областях. Отсутствие отмечено в Полтавской, Киевской и Харьковской областях. Есть проблемы в Кировоградской, Черниговской и Донецкой областях.

Какие сейчас цены на автогаз

В частности, на оптовом рынке поднялись цены на автогаз. То, что сейчас продается на АЗС, — запасы еще с предыдущими ценами. Средняя стоимость автогаза уже достигла 33,63 гривны литр, хотя месяц назад стоил 26 гривен.

 

автогаз
Источник: Auto.ria

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые эксперты рассказали, чего ожидать на украинском топливном рынке до конца 2023 года, в частности, учитывая блокаду польскими перевозчиками границы. Прогнозируют, что дефицита горючего не будет.

Также мы писали, что в Государственной налоговой службе (ГНС) обнародовали статистику по уплате налогов сетями АЗС. Некоторые из них имеют налоговую эффективность, равную 0%.

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