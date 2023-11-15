Цены на автогаз вырастут - эксперты прогнозируют дефицит топлива

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты предостерегают, что на украинских АЗС запасов автомобильного газа осталось на неделю, позже он может совсем исчезнуть из заправок. Ситуация с дизтопливом не значительно лучше, его хватит максимум в месяц.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в Фейсбуке.

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Ситуация с дефицитом автогаза

Причиной такой ситуации является бойкот польских перевозчиков на западной границе.

Эксперт отметил, если договориться не удастся и границу не разблокируют, цены могут неожиданно резко подскочить. И произойдет это очень скоро, предупреждают эксперты топливного рынка. Доля импорта автогаза из Польши составляет 30-35%.

В то же время другой известный эксперт Артем Куюн не слишком категоричен в прогнозах. Он считает, что проблемы временные и Украина со временем обязательно сформирует новые маршруты и найдет новые источники поставок. По его словам, рынок сталкивался с более худшими неурядицами. Предполагает, что нынешний дефицит автогаза через неделю-две нивелируется, пустых заправок станет меньше.

Эксперт сообщил, что для перевозки сжиженного газа нужны специальные топливовозы, ведь он очень чувствительный. Именно из-за задержек на границе их не хватает. Хранилищ для автогаза в Украине тоже не так много.

По информации издания enkorr, фиксируют случаи отсутствия газа на ряде автозаправочных комплексов в разных областях. Отсутствие отмечено в Полтавской, Киевской и Харьковской областях. Есть проблемы в Кировоградской, Черниговской и Донецкой областях.

Какие сейчас цены на автогаз

В частности, на оптовом рынке поднялись цены на автогаз. То, что сейчас продается на АЗС, — запасы еще с предыдущими ценами. Средняя стоимость автогаза уже достигла 33,63 гривны литр, хотя месяц назад стоил 26 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые эксперты рассказали, чего ожидать на украинском топливном рынке до конца 2023 года, в частности, учитывая блокаду польскими перевозчиками границы. Прогнозируют, что дефицита горючего не будет.

Также мы писали, что в Государственной налоговой службе (ГНС) обнародовали статистику по уплате налогов сетями АЗС. Некоторые из них имеют налоговую эффективность, равную 0%.