Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Запуск рынка газа и не только — Нафтогаз подвел итоги 2023 года arrow

Запуск рынка газа и не только — Нафтогаз подвел итоги 2023 года

30 декабря 2023 11:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз подвел итоги 2023 года — главные вызовы и достижения
Работник газовой сферы. Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подвела итоги 2023 года. Среди успехов — выход из дефолта и запуск внутреннего рынка газа.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Читайте также:

Вызовы и достижения Нафтогаза в 2023 году

По словам Чернышева, 2023 год начался для "Группы Нафтогаз" как год вызовов. Компании удалось завершить его с успехами и прибылью.

"Первое и главное — мы сумели восстановить доверие. Доверие потребителей — как к стабильной и прозрачной компании. Доверие правительства — как к предприятию, способному преодолевать препятствия и максимизировать эффективность в самые трудные времена. Доверие международных партнеров — как к равноправному участнику рынка, который способен выполнить все взятые обязательства. Доверие городов и громад — как надежный партнер", — отметил он.

Так, в 2023 году Нафтогазу удалось:

  • с успехом пройти самый сложный отопительный сезон в истории из-за войны, а второй отопительный сезон — без финансирования из госбюджета и исключительно с отечественным природным газом;
  • впервые с 2017 года нарастить собственную добычу газа, запустить наибольшее количество новых скважин за 20 лет, нарастить добычу нефти;
  • восстановить жизненно необходимую реформу корпоративного управления и запустить работу наблюдательного совета;
  • пройти международную сертификацию газохранилищ, восстановив доверие иностранных трейдеров к хранению ресурса в украинских ПХГ, привлекая 2,5 млрд кубометров газа;
  • выйти из состояния дефолта, реструктуризировав 835 млн долларов долгов и совершив первый платеж своевременно. Повысить кредитный рейтинг компании международным рейтинговым агентством Fitch Ratings;
  • более чем вдвое, до рыночного уровня, нарастить доходы от транспортировки нефти;
  • запустить внутренний рынок природного газа Приобрести на украинской газовой бирже 962 млн. куб. м газа частной добычи;
  • улучшить расчеты клиентов группы: на 7% — для частных домохозяйств, на 16% — для теплокоммунэнерго;
  • обеспечить стабильность газоснабжения для украинцев, интегрировав 27 облгазов и внедрив удобную платежку.

"С начала полномасштабного вторжения Группа Нафтогаз не убыточна и имеет прибыль. Группа Нафтогаз в 2023 — это 84 млрд грн налогов (за 11 месяцев работы). Это стабильное газоснабжение для 12,3 млн потребителей. Это 60+ предприятия и 100 тыс. работников. Группа Нафтогаз в 2024 — это еще больше. Мы в этом убеждены. Спасибо каждому из 100 тыс. наших сотрудников, все это — наши общие победы. Спасибо ВСУ за возможность двигаться вперед", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не приходить потребителям природного газа. Такое может произойти по трем причинам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме