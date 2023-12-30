Нафтогаз подвел итоги 2023 года — главные вызовы и достижения

Работник газовой сферы. Фото: Naftogaz

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подвела итоги 2023 года. Среди успехов — выход из дефолта и запуск внутреннего рынка газа.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

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Вызовы и достижения Нафтогаза в 2023 году

По словам Чернышева, 2023 год начался для "Группы Нафтогаз" как год вызовов. Компании удалось завершить его с успехами и прибылью.

"Первое и главное — мы сумели восстановить доверие. Доверие потребителей — как к стабильной и прозрачной компании. Доверие правительства — как к предприятию, способному преодолевать препятствия и максимизировать эффективность в самые трудные времена. Доверие международных партнеров — как к равноправному участнику рынка, который способен выполнить все взятые обязательства. Доверие городов и громад — как надежный партнер", — отметил он.

Так, в 2023 году Нафтогазу удалось:

с успехом пройти самый сложный отопительный сезон в истории из-за войны, а второй отопительный сезон — без финансирования из госбюджета и исключительно с отечественным природным газом;

впервые с 2017 года нарастить собственную добычу газа, запустить наибольшее количество новых скважин за 20 лет, нарастить добычу нефти;

восстановить жизненно необходимую реформу корпоративного управления и запустить работу наблюдательного совета;

пройти международную сертификацию газохранилищ, восстановив доверие иностранных трейдеров к хранению ресурса в украинских ПХГ, привлекая 2,5 млрд кубометров газа;

выйти из состояния дефолта, реструктуризировав 835 млн долларов долгов и совершив первый платеж своевременно. Повысить кредитный рейтинг компании международным рейтинговым агентством Fitch Ratings;

более чем вдвое, до рыночного уровня, нарастить доходы от транспортировки нефти;

запустить внутренний рынок природного газа Приобрести на украинской газовой бирже 962 млн. куб. м газа частной добычи;

улучшить расчеты клиентов группы: на 7% — для частных домохозяйств, на 16% — для теплокоммунэнерго;

обеспечить стабильность газоснабжения для украинцев, интегрировав 27 облгазов и внедрив удобную платежку.

"С начала полномасштабного вторжения Группа Нафтогаз не убыточна и имеет прибыль. Группа Нафтогаз в 2023 — это 84 млрд грн налогов (за 11 месяцев работы). Это стабильное газоснабжение для 12,3 млн потребителей. Это 60+ предприятия и 100 тыс. работников. Группа Нафтогаз в 2024 — это еще больше. Мы в этом убеждены. Спасибо каждому из 100 тыс. наших сотрудников, все это — наши общие победы. Спасибо ВСУ за возможность двигаться вперед", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не приходить потребителям природного газа. Такое может произойти по трем причинам.