Актуальные вакансии на предприятиях Германии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Работница склада комплектует товар. Фото иллюстративное: eurabota.com

В Германии есть вакансии на складе сети супермаркетов. Нужны работники — мужчины, женщины и семейные пары – которые будут складывать продукты на паллеты согласно заказам. Работодатель обещает всему научить, но кандидат на вакансию должен знать числительные на немецком языке. Зарплата — от 1 800 до 2 200 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали в понедельник, 27 мая, на сайте поиска работы Razem work.

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Условия работы на складе в Германии

Продуктовые склады, где есть вакансии, находятся в разных городах Германии: Китцинген, Бремен, Керпен, Боттроп, Вормс, Верт-на-Рейне, Бад-Вюнненберг, Эрфурт, Гоксхайм.

"Работа на складе заключается в сборке и комплектации продуктов на паллеты согласно заказам. В работе используются электрические тележки и голосовая система. Все необходимое обучение проводится на месте. Соблюдение чистоты на рабочем месте, подготовка паллет к отправке, обертывание пленкой. Знание числительных на немецком языке до 1000", — так описываются обязанности работника.

Рабочие смены — с 06:00 до 15:00 и с 15:00 до 24:00, с понедельника по пятницу. Зарплата выплачивается в евро на банковскую карту 15 числа каждого месяца.

Жилье для работников склада — за счет работодателя. В комнате проживают 2-3 человека. Если человек снимает собственное жилье, компания платит компенсацию в размере 500 евро ежемесячно.

Работа для украинцев за границей

Напомним, мужчинам-украинцам предлагают работу в Литве, в городе Видмантай. Нужны грузчики овощей. Работодатель обещает платить до 1 000 евро ежемесячно. А в Эстонии ищут скотоводов для работы на ферме крупного рогатого скота.