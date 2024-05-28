Актуальні вакансії на підприємствах Німеччини для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Працівниця складу комплектує товар. Фото ілюстративне: eurabota.com

У Німеччині є вакансії на складі мережі супермаркетів. Потрібні працівники — чоловіки, жінки і сімейні пари, які будуть складати продукти на палети згідно із замовленнями. Працедавець обіцяє всьому навчити, але кандидат на вакансію має знати числівники на німецькій мові. Зарплата — від 1 800 до 2 200 євро на місяць.

Цю вакансію опублікували у понеділок, 27 травня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Умови роботи на складі продуктів у Німеччині

Продуктові склади, де є вакансії, знаходяться у різних містах Німеччини: Кітцінген, Бремен, Керпен, Боттроп, Вормс, Верт-на-Рейні, Бад-Вюнненберг, Ерфурт, Гоксхайм.

"Робота на складі полягає у складанні та комплектації продуктів на палети згідно замовлень. У роботі використовуються електричні візки та голосова система. Все необхідне навчання проводиться на місці. Дотримання чистоти на робочому місці, підготовка палет до відправки, обгортання плівкою. Знання числівників на німецькій мові до 1 000", — так описуються обов'язки працівника.

Робочі зміни — з 06:00 до 15:00 і з 15:00 до 24:00, з понеділка по п'ятницю. Зарплата виплачується в євро на банківську картку 15 числа кожного місяця.

Житло для працівників складу — за рахунок роботодавця. У кімнаті мешкають 2-3 особи. Якщо людина винаймає власне житло, компанія платить компенсацію у розмірі 500 євро щомісяця.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, чоловікам-українцям пропонують роботу в Литві, у місті Відмантай. Потрібні вантажники овочів. Роботодавець обіцяє платити до 1 000 євро щомісяця. А в Естонії шукають скотарів для роботи на фермі великої рогатої худоби.