Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Женщина собирает помидоры в теплице. Фото иллюстративное: personalwork.com.ua

В Польше ищут людей для работы в теплицах с помидорами. Работодатель обещает только дневные смены, по 10-12 часов. Ставка — 20 злотых в час (около 200 грн). Знание языка не требуется.

Эту вакансию опубликовали в воскресенье, 12 мая, в фейсбук-группе "Работа за границей".

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Вакансия для украинцев, работа в теплицах Польши. Фото: скриншот Facebook/Работа за границей

Работа для женщин до 60 лет

В описании вакансии указано, что компания набирает женщин на сбор помидоров в теплицах города Мелец на юге Польши.

"Жилье предоставляют бесплатно. Дают авансы каждую неделю. Зарплата на руки", — говорится в объявлении.

Украинкам, которые готовы работать, предлагают организованный выезд со Львова 15 и 20 мая 2024 года.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на логистическом складе Kit Kat в столице Чехии Праге. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 600 евро ежемесячно. Также есть вакансии в супермаркетах в Италии — нужно паковать яблоки.