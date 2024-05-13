Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Заработок от 4 000 злотых в месяц — помидорная вакансия в Польше arrow

Заработок от 4 000 злотых в месяц — помидорная вакансия в Польше

13 мая 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Женщина собирает помидоры в теплице. Фото иллюстративное: personalwork.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Польше ищут людей для работы в теплицах с помидорами. Работодатель обещает только дневные смены, по 10-12 часов. Ставка — 20 злотых в час (около 200 грн). Знание языка не требуется.

Эту вакансию опубликовали в воскресенье, 12 мая, в фейсбук-группе "Работа за границей".

Читайте также:
Вакансия сбор помидоров в Польше
Вакансия для украинцев, работа в теплицах Польши. Фото: скриншот Facebook/Работа за границей

Работа для женщин до 60 лет

В описании вакансии указано, что компания набирает женщин на сбор помидоров в теплицах города Мелец на юге Польши.

"Жилье предоставляют бесплатно. Дают авансы каждую неделю. Зарплата на руки", — говорится в объявлении.

Украинкам, которые готовы работать, предлагают организованный выезд со Львова 15 и 20 мая 2024 года.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на логистическом складе Kit Kat в столице Чехии Праге. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 600 евро ежемесячно. Также есть вакансии в супермаркетах в Италии — нужно паковать яблоки.

Польша
работа
вакансии
помидоры
теплица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина