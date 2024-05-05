Актуальные вакансии на предприятиях Италии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Официанты разлагают сладости на шведском столе. Фото иллюстративное: tripsavvy.com

Появились сезонные вакансии для украинцев в отелях на побережье Италии. Нужны официанты — мужчины и женщины — в ресторан со шведским столом. Знание языка не требуется. Старт работы — 15 июня 2024 года.

Эту ванкасию опубликовали в субботу, 4 мая, в фейсбук-группе "Работа в Европе. Бесплатные вакансии".

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Вакансия для украинцев, работа официантом в Италии. Фото: скриншот Facebook/Работа за границей

На вакансию могут откликнуться женщины, мужчины и пары до 49 лет

Все отели, в которых есть актуальные вакансии, находятся в регионе Калабрия (юго-западная Италия).

Работодатель не описывает подробно обязанности работника. Только отмечается, что официант будет работать в ресторане с питанием по типу "шведский стол", с клиентами общаться не нужно.

Работа сезонная — с 15 июня по 15 сентября. Продолжительность смены — 6 час. 40 мин. Зарплата — от 800 евро в месяц. Жилье — бесплатное (2 человека в комнате отеля), трехразовое питание также за счет работодателя.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на складе одежды и обуви Adidas в Чехии. Работодатель обещает официальное трудоустройство, доплату за сверхурочную работу и бесплатные обеды. Ставка — 149 чешских крон в час (252 грн). Также есть вакансия на упаковке шоколодок в столице Венгрии Будапеште. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, питанием и платить от 2 800 евро ежемесячно.