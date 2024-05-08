Сезонная работа в Польше для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Девушка собирает голубику на ягодной ферме. Фото иллюстративное: Jakub Szymczuk/Gość Niedzielny

Украинцев приглашают на сезонную работу в Польше. Работа на ягодной ферме, недалеко от украинской границы — надо собирать клубнику и голубику. Возрастных ограничений нет. Зарплата зависит от количества собранной ягоды. За килограмм клубники платят чуть больше двух злотых (20 грн), голубики — четыре злотых (40 грн).

Эту ванкасию опубликовали во вторник, 7 мая, в фейсбук-группе "Работа. Приглашаем на сезонную работу".

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Опыт работы не нужен, требуется физическая выносливость

Ягодная ферма находится на окраине польского города Тарногруд, в 35 км от украинской границы. Работодатель ищет работников на сезон, а также предлагает долгосрочное сотрудничество.

"Набираем работников на короткий и длительный период работы. Без возрастных ограничений. Берем с детьми от 16 лет", — написано в объявлении.

Сбор голубики продолжается до середины октября. За килограмм собранной ягоды обещают платить 4 злотых. Люди на клубнику нужны до конца октября. Ягода растет в длинных туннелях на стеллажах. За килограмм клубники выдают 2,10 злотых. Также на ферме можно сортировать ягоды, за это платят от 20 злотых в час.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на складе одежды Nike в английском городе Манчестер. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 000 евро ежемесячно. Также есть вакансия на упаковке шоколодок в столице Венгрии в Будапеште.