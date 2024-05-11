Работа на логистическом составе Kit Kat в Чехии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работник склада. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Украинцам предлагают работу на логистическом составе Kit Kat в столице Чехии Праге. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 600 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно 5–6 дней в неделю по 10–12 часов в день. Обычно рабочий день длится с 08:00 до 18:00. На работу приглашают мужчин, женщин, семейных пар. Требований к работникам нет. Иметь опыт работы не нужно: всему учат на месте. За час работы будут платить 11–12 евро. Об обязанностях рабочих в объявлении не говорится. По всей вероятности, это упаковка товара.

Преимущества для рабочих

Работодатель предоставляет работникам жилье, рабочие одежду и обувь. До работы и домой работников довозят. Оформление официальное.

Напомним, в польском городе Вроцлав нужны сортировщики и упаковщики на шоколадную фабрику Wedel. Работников обеспечат жильем. Зарплата — от 53 тысяч гривен ежемесячно.

Также для украинцев есть вакансия на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает предоставить работникам жилье в хостеле и платить от 2 500 евро ежемесячно.

Ранее мы сообщали, что в итальянском городе Болонья нужны упаковщики яблок в супермаркет. На такой работе можно за месяц зарабатывать от 1 400 евро.