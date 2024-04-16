Работа на оборонных предприятиях — украинцам обещают достойную зарплату от 45 тыс. грн

Оборонное предприятие. Фото: old.loda.gov.ua

В украинской отрасли оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ощущается острый дефицит специалистов. В связи с этим предприятия в сфере "оборонки" начали искать специалистов через сотрудничество с платформой Work.ua.

Об этом информирует пресс-служба кадрового портала.

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Как отмечается, отрасль ОПК во время войны нуждается в квалифицированных специалистах различных направлений:

экономисты;

инженеры-программисты;

конструкторы;

технологи;

радиомеханики;

слесари.

Если сравнивать с первым годом полномасштабной войны, то возможности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли втрое. В 2024 году ожидается рост в шесть раз против предыдущего года.

Заработная плата в сфере "оборонки"

Как сообщает портал, средняя заработная плата по стране составляет 20 тысяч гривен. Разным специалистам оборонных предприятий платят от 25 тыс. гривен. На такую зарплату могут рассчитывать установщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов. До 45 тыс. гривен и выше готовы платить операторам станков с ПК и больше.

Всего на сайте сейчас опубликовано около 60 вакансий для разных профессий в регионах страны. Откликнуться могут кандидаты с соответствующими навыками. Предпочтение оборонные предприятия обещают отдавать ветеранам. В частности, на сайте можно встретить следующие вакансии:

Работа авиационным механиком по приборам и электрооборудованию в Николаеве, в обязанности которого будет входить выполнение технического обслуживания по всем видам регламентных работ приборов и электрооборудования самолетов и вертолетов.

Источник: Work.ua

Предлагают работу главному конструктору в оборонном производстве в Одессе, в обязанностях которого — управление созданием новых и модернизацией конструкций изделий (комплексов, машин, аппаратов, приборов, механизмов). Работа предполагает полную занятость, желаемый опыт — от двух лет.

Источник: Work.ua

Также ищут электрогазосварщиков на предприятие по машиностроению в Харькове, в обязанности которого будет входить выполнение ручной дуговой, плазменной и газовой сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и деталей узлов, конструкций и трубопроводов из углеродных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Опыт работы от одного года.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады оценили влияние повышения уровня заработной платы на экономику Украины. В 2024 году "минималка" выросла дважды и составила 8 тыс. грн.

Также мы писали, что в 2023 году членам правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде заработной платы. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.