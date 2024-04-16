Робота на оборонних підприємствах — українцям обіцяють гідну зарплату від 45 тис. грн

Обороне підприємство. Фото: old.loda.gov.ua

В українській галузі оборонно-промислового комплексу (ОПК) відчувається гострий дефіцит спеціалістів. У зв'язку з цим підприємства у сфері "оборонки" почали шукати фахівців через співпрацю з платформою Work.ua.

Про це інформує пресслужба кадрового порталу.

Читайте також:

Дефіцит працівників на оборонних підприємствах

Як зазначається, галузь ОПК під час війни потребує кваліфікованих спеціалістів різноманітних напрямів:

економісти;

інженери-програмісти;

конструктори;

технологи;

радіомеханіки;

слюсарі.

Якщо порівнювати з першим роком повномасштабної війни, то можливості українського оборонно-промислового комплексу зросли втричі. У 2024 році очікується зростання ушестеро проти попереднього року.

Заробітна плата у сфері "оборонки"

Як повідомляє портал, середня заробітна плата по країні становить 20 тис. гривень. Різним фахівцям оборонних підприємств платять від 25 тис. гривень. На таку зарплату можуть розраховувати монтажники радіоелектронної апаратури та приладів. До 45 тис. гривень і вище готові платити операторам верстатів з ПК, і більше.

Загалом на сайті зараз опубліковано близько 60 вакансії для різних професій в регіонах країни. Відгукнутися можуть кандидати з відповідними навичками. Перевагу оборонні підприємства обіцяють надавати ветеранам. Зокрема, на сайті можна зустріти такі вакансії:

Робота авіаційним механіком з приладів та електроустаткування у Миколаєві, в обов’язки якого входитиме виконання технічного обслуговування за всіма видами регламентних робіт приладів та електроустаткування літаків та вертольотів.

Джерело: Work.ua

Пропонують роботу головному конструктору в оборонному виробництві в Одесі, в обов’язках якого — керування створенням нових та модернізацією конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів). Робота передбачає повну зайнятість, бажаний досвід — від двох років.

Джерело: Work.ua

Також шукають електрогазозварників на підприємство з машинобудування у Харкові, в обов’язки якого входитиме виконання ручного дугового, плазмового і газового зварювання деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів та деталей вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва. Досвід роботи від одного року.

Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради оцінили вплив підвищення рівня заробітної плати на економіку України. У 2024 році "мінімалка" зросла двічі і становить 8 тис. грн.

Також ми писали, що у 2023 році членам правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді заробітної плати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.