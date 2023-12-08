Работа для пенсионеров — где обещают зарплату до 50 тыс. гривен

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

На украинском рынке труда появляется немало разнообразных вакансий для пожилых людей. При этом с заработной платой выше средней в стране.

Об этом свидетельствует информация на портале по поиску работы Work.ua.

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Работа для пенсионеров

Поскольку украинское законодательство позволяет пенсионерам работать, они могут устроиться на ряд должностей. Кое-где зарплата может достигать 50 тыс. гривен. В частности, в Киеве насчитывается на портале несколько десятков тысяч вакансий, где среди прочих приглашают на работу и пожилых людей.

Оператор call-center

В частности, в международную компанию приглашают менеджеров по работе с клиентами. Среди обязанностей — проведение консультаций и регистрация информации в базе данных. При этом необходимо хорошее знание украинского языка и владение ПК на уровне пользователя. Заработную плату обещают в пределах 12–16 тыс. гривен.

Продавец-консультант оружия

В оружейный комплекс (магазин, мастерская и тир) ищут продавцов. Возьмут на работу тех, кто разбирается в оружии. Также необходим опыт работы в органах и умение стрелять. Работать придется по выходным и праздникам. Среди обязанностей — работа с кассой, консультирование покупателей, ведение документации, контроль безопасности имущества и поддержание чистоты на рабочем месте. Заработную плату обещают на уровне 15–40 тыс. гривен.

Менеджеры по продажам

Также в Киеве производитель натуральных продуктов для здоровья и спорта приглашает на работу менеджеров по продажам. Работать нужно в офисе с графиком по будням с 9.30 до 17.30. Кандидаты должны иметь четкую дикцию, грамотный язык и желание развиваться. Зарплату обещают в 20–50 тыс. гривен.

Уборщицы квартир

Можно устроиться на работу уборщицей в квартирах. Персоналу выдают форму и инвентарь. Работать можно от двух до семи дней в неделю. Зарплату обещают от 1050 до 1550 гривен в день. В среднем 25-31 тыс. гривен в месяц.

Курьеры

Кроме того, приглашают работников в обслуживание доставки. Выплаты заработной платы ежедневные или еженедельные. Работодатели предлагают гибкий график, а также страхование. Зарплата — до 50 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине работодатели начали выплачивать своим сотрудникам более высокую заработную плату. В предыдущем месяце средняя зарплата рядового украинца выросла на 3% до 18,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк запускает льготные тарифы своим бизнес-клиентам. Финучреждение предложит на год обслуживание новых зарплатных проектов без комиссии.