Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Рабочий на производстве бумажных стаканчиков. Фото иллюстративное: papperskopp.com

Украинцам предлагают официальное трудоустройство (условие о труде) с оплачиваемым отпуском, больничным на производстве бумажных стаканчиков Starbucks в Польше. Зарплата — от 53 000 до 70 000 грн в месяц. Можно работать без опыта и знания языка.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы jooble в понедельник, 29 апреля.

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Вакансия для украинцев, работа на производстве стаканчиков в Польше. Фото: скриншот ua.jooble.org

Что нужно делать на производстве бумажных стаканчиков

В описании вакансии отмечено, что на производстве нет посторонних запахов и шумов. Работники занимаются упаковкой стаканчиков (100 штук в одном блоке), сортируют крышечки по цвету, контролируют качество продукции на конвейере.

На предприятии выдают рабочую одежду. Во время коротких перерывов все работники могут пить бесплатный чай или кофе, купить комплексный обед со скидкой.

График работы, заработная плата и жилищный вопрос

Сотрудник может работать 5 или 6 дней в неделю. Продолжительность смены — 8-12 часов. Ставка — 23,75 злотых в час (около 230 грн). В зависимости от количества отработанных часов зарплата колеблется от 5300 до 7000 злотых в месяц.

Работодатель расселяет работников в квартирах со всеми удобствами. Одна комната рассчитана на 2-3 человека. Семейные пары живут в отдельных комнатах. За жилье платить не нужно.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2500 евро ежемесячно.

Также мы писали об актуальных вакансиях на кондитерской фабрике в Испании (Барселона). Нужны мужчины и женщины на процессы упаковки, стикеровки печенья.